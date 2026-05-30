El dulce típico de un pueblo de León que acabó escondido bajo el sofá de Broncano

David Broncano, presentador de La Revuelta, programa donde las galletas de hierro de Sahagún lograron una inesperada aparición.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El pueblo leonés de Sahagún ha encontrado una forma inesperada (y bastante ingeniosa) de colarse en una de las conversaciones televisivas del momento. Lo ha hecho gracias a uno de sus productos más emblemáticos: las tradicionales galletas de hierro, un dulce artesanal profundamente ligado a la identidad local que, de manera casi accidental, terminó escondido bajo el sofá de David Broncano en La Revuelta. La anécdota, protagonizada por un vecino de la villa que acudió como público al programa, ha servido para colocar el nombre de esta localidad de León en una de las franjas televisivas con mayor repercusión social.

La historia comenzó cuando Álvaro Lora, vecino de Sahagún y antiguo procurador en las Cortes de Castilla y León, acudió al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid con una misión muy concreta: conseguir que se hablara de su pueblo en el programa de David Broncano. Para ello preparó una pequeña selección de productos locales, una especie de escaparate gastronómico improvisado en el que no faltaban quesos, puerros de la zona y, sobre todo, las famosas galletas de hierro.

El desenlace fue tan inesperado como efectivo. Mientras otros productos quedaron fuera de escena o fueron entregados al equipo del programa, las galletas sí acabaron llegando al plató y terminaron discretamente escondidas bajo el sofá del presentador. Una imagen anecdótica, casi cómica, que acabó teniendo un efecto promocional inesperado para uno de los dulces más representativos de León.

Pero ¿qué tienen de especial estas galletas? Las llamadas galletas de hierro son una elaboración tradicional de Sahagún elaborada con ingredientes sencillos como harina, azúcar, huevos, mantequilla o manteca y aromas suaves, aunque su gran particularidad reside en la forma de cocinarlas. Se preparan utilizando moldes metálicos (los antiguos hierros) que se calientan y dejan grabados dibujos característicos sobre la masa. El resultado es un dulce fino, crujiente y delicado, con un sabor reconocible y estrechamente vinculado a la tradición gastronómica de la villa.

Miguel Ángel Antón elabora las galletas de hierro cada día, una a una, en su obrador de Sahagún.

Sahagún y las galletas de hierro: un pueblo de León con siglos de historia

Hablar de las galletas de hierro implica necesariamente hablar de Sahagún, una de las villas con más peso histórico de la provincia de León. Situada en plena ruta del Camino de Santiago, esta localidad ha sido durante siglos un importante enclave cultural, religioso y comercial del noroeste peninsular.

Arco perteneciente al monasterio de San Benito en Sahagún.jesús f. salvadores

Sahagún conserva un patrimonio monumental especialmente vinculado al arte mudéjar, hasta el punto de ser considerado uno de sus principales referentes en Castilla y León. Iglesias históricas, antiguos monasterios y edificios de ladrillo característico forman parte de un paisaje urbano que recuerda el peso histórico que tuvo esta localidad durante la Edad Media.

Santuario de la Peregrina de Sahagún.Fermín

Además de su relevancia patrimonial, la gastronomía ocupa un lugar destacado en la identidad del municipio. Productos agrícolas de proximidad y recetas tradicionales han conseguido mantenerse vivas pese al paso del tiempo. En ese mapa culinario, las galletas de hierro ocupan un lugar privilegiado, no solo por su arraigo cultural sino porque representan una forma de entender la cocina vinculada a la tradición familiar y al producto artesanal.