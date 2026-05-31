La "brava leonesa" que cambió las patatas bravas: así es la receta con chorizo que sorprendió al mundo

La brava leonesa combina patata rota, salsa intensa y torrezno de oreja en una de las versiones más comentadas de las patatas bravas@lequalitetasca

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Una receta con raíces bercianas consiguió abrir conversación alrededor de uno de los platos más icónicos del tapeo español en el Concurso Internacional 'Una de Bravas' de Palencia. La llamada brava leonesa, presentada por el madrileño Le Qualité Tasca, llamó la atención por reinterpretar las clásicas patatas bravas desde el producto local y una combinación de sabores poco habitual sobre un plato tan reconocible.

El galardón a la Innovación recibido en 2024 situó esta propuesta en el radar gastronómico, y su nombre sigue despertando curiosidad en 2026 por una mezcla tan contundente como apetecible: patata rota, una cremosa bravayonesa, tierra de chorizo de León y un torrezno de oreja de cerdo capaz de sumar textura y profundidad a cada bocado.

El atractivo de esta versión está precisamente en su planteamiento. La receta toma distancia de la salsa brava más tradicional y construye una experiencia distinta alrededor del sabor leonés. La bravayonesa aporta una textura sedosa y un picante amable, mientras el chorizo introduce matices ahumados y el torrezno añade un punto crujiente que redondea el conjunto. Firmada por el chef Philip Parajan, la propuesta consiguió destacar en el certamen palentino por reinterpretar un clásico profundamente popular desde una mirada contemporánea y ligada al territorio.

La brava leonesa transforma las patatas bravas con sabor a León

La personalidad de la brava leonesa nace del equilibrio entre intensidad y suavidad. La patata rota, cortada de manera más irregular y pensada para absorber mejor la salsa, se convierte en la base de una elaboración donde cada ingrediente suma una capa de sabor distinta.

El chorizo de León aporta profundidad y un matiz ligeramente ahumado, reconocible desde el primer bocado. La bravayonesa suaviza el conjunto con una textura cremosa y un picante moderado, mientras el torrezno de oreja introduce un contraste entre melosidad y toque crunchy que convierte un plato aparentemente sencillo en algo mucho más memorable.

El reconocimiento conseguido en Palencia ayudó a situar esta receta entre las reinterpretaciones más comentadas del universo bravero español, especialmente entre quienes disfrutan descubriendo versiones creativas de platos tradicionales.

Cómo replicar una brava leonesa en casa con un resultado sorprendente

La explicación del éxito de la brava leonesa pasa por una combinación de ingredientes fáciles de encontrar y un pequeño cambio de enfoque en cocina. La base empieza con una buena patata para freír, preferiblemente una variedad firme cortada de manera irregular para conseguir ese efecto de patata rota con bordes crujientes y un interior suave.

La salsa puede recrearse mezclando mayonesa de calidad con pimentón ahumado, un toque suave de ajo y unas gotas de salsa picante para conseguir una bravayonesa equilibrada, cremosa y con personalidad propia. El resultado gana profundidad cuando se añade chorizo muy tostado y triturado hasta formar una especie de "tierra" llena de sabor.

Sobre el conjunto, unas pequeñas piezas de torrezno (o incluso panceta bien dorada para una versión más sencilla) aportan el toque final que marca la diferencia. El contraste entre lo cremoso, lo ahumado y lo crujiente convierte esta receta en un aperitivo perfecto para compartir durante un fin de semana o una comida informal.