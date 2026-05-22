«O gustan o no»: el dulce más peculiar de León hecho con boletus que sorprende a quien lo prueba

Las Babianas, elaboradas con polvo de boletus, son uno de los dulces más peculiares y tradicionales de la comarca de Babia, en León.Panadería Alonso

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No todas las recetas tradicionales están hechas para gustar a la primera. Algunas necesitan contexto, memoria y hasta cierta valentía gastronómica. Es lo que ocurre con las Babianas, unas galletas tradicionales de Babia, en León, que esconden un ingrediente tan inesperado como diferencial: polvo de boletus. En un momento en el que la gastronomía busca autenticidad y productos con historia, este dulce leonés se ha convertido en uno de esos pequeños secretos rurales que sorprenden a quien lo prueba por primera vez.

León conserva una repostería tradicional poco conocida fuera de la provincia, desde clásicos históricos hasta recetas rurales que sobreviven en pequeños obradores familiares. Es el caso también de los Hojaldres de Astorga o mielitos: el dulce tradicional de León que puedes hacer en casa en menos de 20 minutos, otro ejemplo de cómo la gastronomía leonesa mantiene sabores ligados al territorio.

Las Babianas son probablemente uno de los dulces más peculiares de León. No solo por su sabor, sino por la historia que esconden detrás. Estas pastas artesanas, elaboradas en la comarca de Babia, incorporan polvo de setas en su receta, un detalle que rompe completamente con la idea clásica de una galleta tradicional.

El resultado no deja indiferente. Quienes las elaboran lo resumen de una forma tan sencilla como contundente: «o gustan o no». No hay término medio. Su sabor tiene matices terrosos, ligeramente intensos y muy vinculados al paisaje de montaña donde nacieron. Precisamente esa personalidad tan marcada es la que ha convertido a las Babianas en un producto casi de culto para quienes buscan sabores auténticos.

Aunque fuera de León siguen siendo unas grandes desconocidas, cada vez despiertan más curiosidad entre viajeros que buscan experiencias gastronómicas diferentes y productos ligados al territorio. La combinación entre tradición, exclusividad y elaboración artesanal las ha convertido en una rareza culinaria difícil de encontrar fuera de su lugar de origen.

Las Babianas sobreviven en Babia pese a la despoblación rural

La historia de este dulce tradicional también es la historia de resistencia de muchos pequeños negocios rurales. En Riolago de Babia, la Panadería Alonso, fundada en 1961, sigue manteniendo viva la elaboración tradicional pese a las dificultades derivadas de la despoblación de la comarca.

José Abel Alonso ensu despacho de pan en Riolago de Babia.

La familia Alonso pertenece a la segunda generación de panaderos del obrador y continúa trabajando con recetas heredadas, sin aditivos y utilizando horno de leña. Allí elaboran hogazas, barras, magdalenas, mantecadas o suspiros, pero son las Babianas las que generan una curiosidad especial entre quienes llegan a la zona preguntando por productos típicos.

En una comarca donde hace décadas convivían varias panaderías y hoy apenas sobreviven unas pocas, mantener un obrador tradicional se ha convertido casi en un acto de resistencia cultural. El auge del turismo rural y gastronómico ha ayudado a sostener parte de esta actividad, especialmente durante los meses de verano, cuando los visitantes redescubren sabores ligados al territorio.

Las Babianas de León sorprenden por un ingrediente inesperado: polvo de setas

El verdadero secreto de las Babianas está en aquello que nadie espera encontrar dentro de una pasta dulce: las setas. El polvo de boletus aporta una personalidad muy concreta, alejada de sabores industriales o excesivamente azucarados. No busca gustar a todo el mundo, sino conservar una identidad propia.

Ese carácter tan marcado explica por qué quienes las prueban suelen reaccionar de la misma forma: sorpresa primero, curiosidad después y una inevitable comparación con cualquier otra galleta tradicional. Porque las Babianas no se parecen demasiado a nada.