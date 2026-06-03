«No lo dejes en el plástico»: el consejo de un charcutero para conservar mejor el embutido

Un charcutero recomienda sacar el embutido del plástico del supermercado para conservar mejor el sabor y evitar que coja oloresGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El embutido pierde sabor, se seca o acaba cogiendo olores en la nevera por un error muy común que se repite en muchas casas. Juan, charcutero de un establecimiento de Supermercados MAS, ha compartido varios consejos sobre cómo conservar mejor productos como el chorizo, el salchichón, el jamón york, el pavo o el queso, una cuestión que influye directamente en la textura y el aroma con el paso de los días.

La forma en la que se guarda el embutido influye directamente en cómo se mantiene su sabor. Según explica Juan, uno de los fallos más habituales consiste en conservarlo tal y como llega después de la compra.

El experto lo resume con una recomendación clara: «No los dejes en el plástico de supermercado, se secan, pierden frescura y pueden coger olores».

Para conservarlos en mejores condiciones, el charcutero recomienda guardarlos «en un envase hermético o envuelto en papel de cocina y film transparente», una fórmula sencilla que ayuda a proteger mejor el producto y conservarlo durante más tiempo.

El truco del experto para conservar mejor el embutido y el queso

Otro de los aspectos que destaca Juan tiene que ver con la forma de almacenar varios productos al mismo tiempo. En muchas neveras, distintos embutidos y quesos terminan compartiendo recipiente, algo que puede afectar al sabor.

El especialista aconseja separar cada alimento porque, según explica, «los sabores se mezclan y pierde su aroma original».

Por eso, recomienda conservar cada tipo de embutido o queso en su propio recipiente o correctamente envuelto para mantener mejor sus características.

Cómo conservar el chorizo, el jamón york o el queso según el consejo del charcutero

Cada producto necesita unas condiciones diferentes para mantenerse en mejor estado. Juan diferencia entre embutidos cocidos, curados y quesos, y explica cómo conservarlos correctamente.

En el caso del jamón york y el pavo, el consejo es claro: «Siempre siempre en la nevera, en un tupper bien cerrado».

Para el chorizo y el salchichón, hace una distinción importante. Cuando están enteros, recomienda guardarlos «en un lugar fresco y seco». Si ya están cortados, la mejor opción es mantenerlos refrigerados.

En cuanto al queso curado, el charcutero aconseja «envuelto en papel encerado o de horno, nunca en plástico», una recomendación que ayuda a conservar mejor la textura y evitar exceso de humedad.

El queso fresco, por su parte, debe mantenerse «en su envase original y consumir pronto», ya que suele deteriorarse antes que otras variedades.

Pequeños cambios en la forma de guardar el embutido o el queso pueden marcar diferencias importantes en casa. Como resume Juan, conservarlos correctamente ayuda a disfrutarlos «en su punto perfecto», manteniendo mejor el sabor y la frescura durante más tiempo.