Muchos pasan junto a él sin saberlo: el 'oro verde' que crece en León

Los brotes tiernos del lúpulo aparecen en primavera y forman parte del desarrollo de una planta muy ligada a la Ribera del ÓrbigoGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El lúpulo de León está mucho más presente de lo que muchos imaginan. Crece junto a las vegas del Órbigo, levanta enormes estructuras visibles desde la carretera y, aun así, sigue siendo un gran desconocido fuera de la provincia. Lo curioso es que detrás de esta planta trepadora, clave en la elaboración de cerveza, se esconde una historia de supervivencia rural, innovación agrícola y orgullo local que ha llevado a muchos a llamarla desde hace décadas el 'oro verde' de León. Según el Ministerio de Agricultura, más del 90% del cultivo nacional se concentra precisamente en esta provincia, especialmente en la zona alta de la vega del río Órbigo.

A simple vista puede parecer solo otra planta agrícola, pero el lúpulo tiene algo especial. El Ministerio de Agricultura explica que Humulus lupulus es una planta trepadora de la familia de las cannabáceas cuyos conos florales femeninos contienen lupulina, una sustancia responsable del amargor, el aroma y la estabilidad de la cerveza.

Pero en León la historia va bastante más allá de una bebida. Basta acercarse a municipios como Carrizo de la Ribera o Villanueva de Carrizo para entender por qué.

Durante décadas, esta planta ha marcado el ritmo del calendario agrícola, la economía de cientos de familias y hasta el paisaje. Sus altos postes, las alambradas por las que trepan los tallos y el movimiento de agricultores durante la cosecha forman parte de una imagen tan reconocible como silenciosa.

El verdadero motivo por el que León acabó siendo tierra de lúpulo

La historia del lúpulo leonés no empezó por casualidad. Tras la Guerra Civil y con las dificultades para importar producto alemán durante la Segunda Guerra Mundial, España necesitaba asegurar el abastecimiento para la industria cervecera. Fue entonces cuando nació en 1945 la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo (SAE), impulsando el cultivo en varias zonas del norte.

Sin embargo, las vegas de los ríos Órbigo, Bernesga y Torío demostraron reunir condiciones casi perfectas para esta planta: agua abundante, clima húmedo y terrenos apropiados. Según la Federación de Guías de Castilla y León, incluso existía lúpulo silvestre creciendo espontáneamente en algunas de estas zonas ribereñas.

La apuesta terminó consolidándose en la Ribera del Órbigo hasta convertir a León en el gran productor nacional. Tanto es así que el Ministerio de Agricultura reconoce oficialmente que la provincia concentra prácticamente todo el peso del sector español.

El lúpulo de León ya no solo se cultiva: ahora también se descubre

En Carrizo de la Ribera, la Ruta del Oro Verde del Lúpulo permite entrar en fincas, entender cómo se recolecta la planta y descubrir qué ocurre desde que el tallo crece hasta que sus flores terminan convertidas en pellets para cerveza.

El lúpulo de León mira al futuro sin olvidar de dónde viene

Durante años, muchos pensaron que el sector perdería fuerza. Sin embargo, el auge de la cerveza artesanal y el interés por variedades más aromáticas han vuelto a colocar el foco sobre el lúpulo de León. El sector recibió un nuevo impulso tras la compra de la SAE por parte de la multinacional Hopsteiner, reforzando la continuidad del cultivo.

Hoy el lúpulo sigue siendo estratégico para la provincia, aunque quizá su valor más importante sea otro: haber conseguido algo poco frecuente en el mundo rural. Resistir al paso del tiempo sin perder identidad. Mientras muchos todavía lo observan como una simple planta que trepa entre postes, en la Ribera del Órbigo siguen viéndolo como el "oro verde" de León.