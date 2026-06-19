La versión más original de una tapa clásica que puedes preparar en casa con solo tres ingredientes

El contraste entre el jamón crujiente, el queso fundente y la pera convierte esta sencilla receta en una tapa perfecta para sorprender a los invitados en verano.Otto Kunz

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las mejores recetas para una reunión improvisada suelen tener algo en común: pocos ingredientes, preparación sencilla y un resultado capaz de sorprender desde el primer bocado. Siguiendo esa filosofía, una tapa elaborada con jamón serrano, queso y pera se presenta como una alternativa perfecta para quienes buscan dar un toque diferente a sus aperitivos de verano sin complicarse en la cocina.

Inspirada en la tradición del tapeo que forma parte de la cultura gastronómica leonesa, esta propuesta combina el sabor intenso del jamón con la suavidad del queso y el toque dulce y refrescante de la pera. El resultado es una mezcla equilibrada que funciona especialmente bien en reuniones al aire libre, comidas informales o cenas con amigos.

La tapa de jamón, queso y pera reinventa un clásico del tapeo

El jamón y el queso forman parte de algunas de las tapas más habituales en muchos bares de León y del noroeste español. Esta versión introduce una fruta fresca que aporta contraste y convierte una combinación tradicional en una propuesta más ligera y veraniega.

La preparación comienza colocando sobre una superficie de trabajo lonchas de jamón serrano junto a bastones de queso. A continuación se incorpora un trozo de pera y se enrolla el conjunto hasta formar pequeñas piezas individuales. El proceso se repite sucesivamente hasta completar todas las unidades que se deseen preparar.

La combinación de sabores funciona especialmente bien porque cada ingrediente aporta una característica distinta. El jamón añade intensidad, el queso proporciona cremosidad y la pera introduce un matiz dulce y jugoso que equilibra el conjunto.

Uno de los principales atractivos de esta receta es la rapidez. Una vez preparados los enrollados, basta con ensartarlos en brochetas para facilitar tanto la cocción como el servicio posterior.

Según la elaboración mostrada en el vídeo, el siguiente paso consiste en añadir un poco de aceite a una sartén y freír las brochetas durante unos instantes hasta que el exterior adquiera un ligero tono dorado y el queso comience a fundirse ligeramente en el interior.

Este breve paso por la sartén intensifica los aromas y crea un interesante contraste entre el exterior caliente y el frescor de la fruta.

La tapa de jamón, queso y pera es perfecta para invitados en verano

Las recetas sencillas suelen ser las que mejor funcionan cuando se recibe gente en casa. Esta tapa tiene la ventaja de poder prepararse con antelación y cocinarse justo antes de servir, permitiendo disfrutar de la compañía sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Además, su presentación en forma de brocheta aporta un toque visual atractivo que ayuda a convertir ingredientes cotidianos en un aperitivo con aspecto mucho más elaborado. Servida junto a una bebida fría y otros pequeños bocados para compartir, encaja perfectamente en una tarde de verano.

El contraste entre el sabor salado del jamón, la suavidad del queso y la frescura de la pera consigue que cada bocado resulte equilibrado y agradable, convirtiendo una receta muy simple en una propuesta capaz de sorprender a los invitados sin necesidad de recurrir a elaboraciones complejas.