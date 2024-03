Mujer, medio voto

Creado: Actualizado:

Hay algo en la historia de esta tierra que habría de considerarse de mucha más importancia y trascendencia que la reiterada Cuna del Parlamentarismo que, por otro lado y como con el Grial, la disputan otros lugares y algún erudito la impugna incluso de plano, cuna que de poco sirve si por ahí no mueve a reconocimiento admirado o consideración al menos y se nos queda en sólo exaltación doméstica de ruidosa trompetería.

Hablamos de democracia concejil, del concilium o concejo vecinal, corro de homes libres en los pueblos donde cada casa tenía un representante, el cabeza de familia, con su voz y su voto. Si además esa institución comunal pervivió en los siglos llegando hoy a que León sea la reserva española donde más concejos se activan, habrá que considerar a la junta vecinal como patrimonio irrenunciable -material e inmaterial- aunque en tantos casos ha devenido en jamelgo flaco o se queda en un inter nos escasamente operativo.

Pero de mayor transcendencia aún que esa cuna parlamentaria y ese concejo antiseñoríos, consideró nuestro corrillo un hecho por el que esta tierra se adelantó considerablemente a la Europa avanzada. Hay constancia fiel de las ordenanzas que en varios pueblos autorizaron hace más de cinco siglos la presencia de la mujer con plena voz en el concejo, caso de ser viuda de cabeza de familia o vecino. También es cierto que, aun teniendo voz, sólo se le daba medio voto, lo que tampoco devalúa tanto el logro de tener la mujer capacidad de votar y decidir, algo que en la Inglaterra de largas batallas y derrotas de las sufragistas no se logró hasta 1928, tantísimo tiempo después.

Además, ser cuna del parlamentarismo no impidió que lo feudal perviviera aquí hasta el XIX, pero la presencia de la mujer en concejos sí puede estimarse como un avance profético en pos de una igualación femenina, aun pareciendo media igualación su «papeleta». No deja de ser asombroso. Y luciendo esta realidad quizá lográsemos mejor el reconocimiento admirado que en otros casos no vemos. Báilese.