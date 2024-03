Tenemos un plan

Publicado por García Trapiello Verificado por Creado: Actualizado:

Este mal que no mejora... no es de ahora , insistía mi madre. Y se me vino al lápiz al oír hablar otra vez de un Plan Tierra de Campos que puso en marcha para ocho años nuestra Junta de ayunta y unta. A redimir se ha dicho. Cuando en los 60 el régimen de Franco echaba mucho laurel a las lentejas (cocosas) ufanándose de sus 25 años de Paz (de paz...iencia, tituló La Codorniz y le cayó un leñazo), empezaba a clarear en España un algo económico, había en casa pollo los domingos y a la puerta un seiscientos a base de letras, así que la palabra desarrollo se hizo sacramento en ministerios y planes. En 1962 se firmó en Palencia el Plan de Tierra de Campos (Campos Góticos, dicho en guapo), aunque tirando más a tierras palentinas y vallisoletanas que a las terracampinas leonesas o zamoranas, la rémora. Aquí no se vio un ministro hasta 1973, cuando vino con algo (socioeconómico le decían) López Rodó, mano derecha de Carrero Blanco y el listo de los cuatro ministros del Opus que le colaron a Franco en su penúltimo gobierno, tecnócratas les llamaban. Recuerdo entonces a Rodó (en Sahagún fue) prometiendo que aquel III Plan de Desarrollo aceleraría el concluir el embalse de Riaño (8 años llevaba hecha la presa y aún faltaron 15 más para embalsar) y llevar el agua a Campos, aunque también al Cea y al Carrión, cosa que tanto enfurece hoy aquí... antes, no tanto; y entonces, nada de nada.

En fin, que para esta amplia comarca tienen ahora otro plan que, con similares y buenas intenciones ( socioeconómicas le dirán), parece otro mismo plan, pero tuneado. Y entonces me imaginé a Jesús Torbado (¡qué poco eco te dimos en tu tierra, buen amigo!) torciendo el bigote por conocer el paño de propia mano (San Pedro de las Dueñas y alrededores fueron su casa y patria desde los dos años), así que a esa comarca la describió como nadie en un libro temprano, Tierra mal bautizada , 1968, adelantándose y notariando ahí la despoblación, la historia menguante y la incuria. Recomiendo a los que anden en la Junta con este plan que se lo lean, les orientará... y ojalá se lo piensen.