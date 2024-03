Palabra de arte

Creado: Actualizado:

Las buenas exposiciones, como los escaparates de las pastelerías, hay que contemplarlas despacio. Cada vez que Abanca trae una exposición con fondos de su pinacoteca pido a los organizadores que me permitan introducirme en el interior de un cuadro, para contárselo luego a ustedes en esta columna. Me contestan que sí, pero que el papeleo de seguridad tardará unas décadas. Al parecer, las aseguradoras lo miran todo con lupa. Soy de gustos algo clásicos, pero también llevo dentro un columnista de vanguardia. Acabo de recorrer fascinado Pintura escrita. Arte y Literatura, con 29 grandes piezas que dialogan con 29 textos de grandes escritores, en el Museo de León. Granell, Caballero, Seoane… una selección extraordinaria. Esta vez, ya tengo escogido en cuál de ellos quiero adentrarme: “18 Brumaire”, de Xesús Vázquez. Por sus enormes dimensiones, hay espacio para que entren también mi mujer y algunos amigos muy selectos. Con el retrato de Dorian Grey no se podían hacer estas excursiones. Y allí dentro, mirar al que mira, leer al que lee. En cuanto a los escritores, hay seis de nuestra tierra: Gamoneda, Llamazares, Aparicio, Pereira, Guerra Garrido y Merino. “La literatura tiene el poder de iluminar el hecho pictórico tanto como la pintura puede hacerlo con el hecho literario”, explicó Miguel Ángel Escotet en su presentación. El presidente de la AFundación une a su rigor académico un sentido del humor de impregnaciones leonesas. Sus intervenciones siempre contienen ideas, y no puede haber verdadera gestión cultural sin ellas. Comisaria Diego Cascón.

Un cuadro lleva a un texto, un texto lleva a un cuadro; y ambos -mientras contemplamos y leemos- al recuerdo de una canción, de una danza, de una obra de teatro… pues todo es sinfónico en el arte, incluso la creación individual. La pluralidad de lenguajes creativos no conlleva que haya férreas fronteras entre ellos.

Si le preguntas a José María Merino por qué Centauros del Desierto, de John Ford, es su película preferida te contestará que lo contiene todo. Y ese todo no incluye solo a toda la historia de cine. No se pierdan este hermanamiento. Ah, por cierto, ¿sabe alguien decirme si dentro de un cuadro los móviles tienen cobertura?.