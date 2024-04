Coces al aguijón

Publicado por CORNADA DE LOBO

Miles de manifestantes. Así rugía el titular de un digital con oreja cazurrista de militante pertinaz inasequible a un desaliento que sin duda disimulaba esta vez tras la respuesta no esperada y nada multitudinaria de la contrafiesta convocada para el Día de Castilla y León , día que montó descentralizado la Junta que ayunta y unta. Miles. Pero miles. ¿Miles? ¿Muchos o pocos miles? Aclárense. A duras penas pasaron de quinientos, dijo un observador, razón por la que se eludió toda foto global que cubicara a la tropa presente y pal... pitante, igual que es curioso que los medios no quisieran dar cifras, sin producirse tampoco ese dispar criterio tan habitual de toda manifestación con los convocantes disparando altísimo al éxito eufórico y la policía tirando a la evidencia rasa. Nadie dio cifras, salvo ese heraldo digital de la desmesura; y a tiempo están aún... pero sin mentir, paisano.

A esa manifestación del silbato pitante pintando monas autonómicas llamáronla sus organizadores «Caminu la Llibertá». ¡Válgamediós, libertad!, enorme palabra, altísima idea, sublime aspiración... ¡libertad!, ¡cuánto te soban el sobón y la sorbona !... ¡libertad!, ¡cuánta cadena te echan al cuello con medallita milagrosa!... Por redundar, los convocantes también llaman a León «Tierra de libertades», marca ideal para una fábrica de sueños, que soñar no cuesta ni exige trabajos. ¿Tierra de libertades?... Valga, pero... ¿muchas o pocas libertades?, ¿libertad para huir lejos de aquí o para quedarse esclavo de una realidad decepcionante cuando no hostil con quien no tenga padrino o apellidos?, ¿libertad que expulsa al valiente decidido o desesperado que medrará lejos libre de zancadillas y ninguneos o libertad que apalanca aquí al hidalgo ruinoso, al mediocre ufanado y al vago de siete suelas?... Ahí va Goethe, dijo Sócrates: « Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo ». ¿Será que aquí se obsesionan en dar coces contra el aguijón?... porque veo, dice, un excesivo complacerse en quejas y maldiciones, en maldiciones y quejas, en quejas y... ¡maldita quejumbre!...