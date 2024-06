Publicado por CORNADA DE LOBO

Volvió el papa Francisco a las andadas este martes al referirse ahora al «ambiente de mariconería» que se respira en el Vaticano. Sin medias tintas. Fue en un encuentro con sacerdortes en la Universidad Salesiana de Roma, matizando que «los gays son buenos chicos, pero con esta tendencia mejor no en el seminario», así que no pocos ya le aplican el viejo dicho de «hagas lo que hagas en esta vida, al final sólo te recordarán por una anécdota», la de una homofobia francisca que no parece tal en este papa, precisamente el primero en abrir puertas y comprensión eclesial a los homosexuales, pero... esas expresiones coloquiales de mariconeo o mariconería le pierden en el juicio sumarial que los legítimamente ofendidos ya le han hecho. Sin embargo, el evidente mariconeo debe ser tal, que este papa se resiste a negarlo haciéndonos comulgar con hogazas: no es algo aislado, vino a decir, él lo llama «ambiente»... y por tanto, plasma germinal. Grave lo ve.

Pero aunque el foco informativo se regusta en este asunto, en esa reunión habló de muchas más cosas que merecen mirada: las guerras, la creciente industria armamentística y anticonceptiva, la inteligencia artificial que excluye a la natural que busca el bien común, los pecados contra la caridad como « hacer morir de hambre a los empleados » o desatender a los ancianos, la expansiva cultura estética y cirujana « hasta en hombres que se arreglan el culo para ser más elegantes, ¿nos damos cuenta de este paganismo? » (textual), el abstencionismo político y electoral que alienta populismos y derechas extremas como ocurre en Francia con Le Pen (« creo que tenemos que trabajar dentro del magisterio social de la Iglesia »), la codiciosa degradación mediambiental, la falta de compasión.. Pero al titular sólo subió la mariconería. Y si además ese falso y esperpéntico obispo que seduce en sedición a las clarisas de Belorado le llama hereje, ¿cómo no entender a un papa que no levita en delirios doctrinales y baja los pies a la tierra?... ¡Qué tierra esta, qué panoramas sombríos... y cuánta correcta hipocresía!