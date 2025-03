Échale mantecao

Creado: Actualizado:

Cuando hay dos candidatos disputando el sillón más alto de la pirámide de un partido político, ¿de qué discuten?... ¿de su esencia ideológica... o de sus excusas y políticas secretas para pillar el poder interno (y externo) que les pueda tocar en suerte y que les permitirá vivir holgadamente haciendo vivir también holgados a los de su cuerda y conmilitones?... vivir, sobrevivir... ¿y cuánto pinta ahí el vivir de la gente hecha nación, taifa autonómica, provincia barataria, ayuntamiento licencioso, junta vecinal desvecindada, aldea de cuatro gatos o despoblado total galopando en espantada?... ¡pues esto último sí que pinta aquí!, y muy especialmente para montarse en las derrotas económicas y sociales de León y proporcionar su santo remedio: ¡autonomía!, ¡León solo!, ¡Sólo León!, ¡solateras y cantaderas!, ¡León first!... de eso va básicamente la pelea por la secretaría provincial de los socialistas (y de lo otro, también, claro). Porque en el Psoe, como en todo partido aquí, algunos ven urgente el arrimar el agua leonesista a su presa molinera, ya que ahí pesca todiós sin mayor plan de futuro y con sólo dar a la grada los bocadillos de orgullo y rebeldía que tanto necesita la gente de pataleta ante las pérdidas y males que nos azotan el culo y la moral. ¿Bendito remedio?... Es autonomía improbable y, si no, harto lejana; se pierde tiempo y celo político en lo urgente: parar las avalanchas de la ruina. Pero ven que esto entretiene desde el salón de plenos a la cantina urgiendo segregación y sabiendo que eso es como echar un ovillo de lana a siete gatos esperando que tejan un jersey. Hay sector leonesista creciente en el Psoe que quiere joder a Cendón... y perderá, se topará con la vieja realidad del sistema y de «los nuestros» que pactan alianzas con mantecaos y no atando perros con longaniza como quienes esperan birlar voto a los leonesismos de cuartel propio y franquicias desde Vox a Podemos, porque... ¿hay aquí alguien que no se declare leonesista en mucho o bastante?... ¿y alguien que no use lo identitario para excitar en barato?... la urraca jamás, dice el ornitólogo... ¡porque yo lo valgo!, ¡porque soy diferente!, ¡porque me roban!... (pío, pío).