Bienvenido León XIV

El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 126, 3). Con estas palabras queremos reconocer y agradecer el don que Dios nos ha hecho a los católicos y al mundo entero al concedernos el ministerio de un nuevo Papa, León XIV, quien ha comenzado su intervención desde la logia vaticana con el saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor que ha dado la vida por el Rebaño de Dios: “La paz sea con vosotros”.

“Dios quiere a todos y el mal no prevalecerá”, dijo también, consciente de la situación conflictiva que el mundo vive, no sólo a gran escala, entre países enfrentados y en guerra, sino también en las distancias cortas y en el propio corazón humano. Por eso expresó también su deseo de que la paz de Cristo, “desarmada y desarmante” llegue a todos los corazones y a toda la tierra.

La paz, don de Dios que nos llena de esperanza, requiere también la tarea humana, por eso el nuevo Papa, recalcó la importancia del compromiso humano a favor de una cultura del diálogo y del encuentro. La misma vida le ha enseñado a construir puentes: nació en Chicago (Estados Unidos), es hijo de madre de origen español y padre de origen francés, y ha sido misionero en Perú y obispo en Chiclayo, una pequeña diócesis de esa misma nación durante ocho años (2015-2023). Solamente hace dos años, el Papa Francisco lo llamó al Vaticano, donde había vivido ya durante doce años ejerciendo de General de la Orden de S. Agustín, y lo puso al frente del Dicasterio para los Obispos. Su experiencia vital, su formación y su compromiso aseguran un talante abierto y misionero.

El Papa León XIV, evidentemente muy cercano al Papa Francisco, con el que se reunía todos los sábados durante dos horas, comparte también con él el objetivo de avanzar en la configuración de la Iglesia que propone el Concilio Vaticano II, una Iglesia Pueblo de Dios, una Iglesia de todos. Es lógico pues que, en su primera intervención, no faltase la llamada a construir una Iglesia sinodal que busca la paz, que vive la caridad y que se muestra cercana a los que sufren.

Me atrevo a asegurar que estamos ante un Papa con hondura teológica y espiritual, de matriz agustiniana. Lo reconoció en su intervención al citar al Santo de Hipona: “Con vosotros soy cristiano, para vosotros, soy obispo”. No me ofrece dudas tampoco su compromiso a favor de los pobres y excluidos, de los enfermos, de los que no conocen a Dios. Al igual que el Papa Francisco, tiene claro que la fe ha de ser, no sólo un camino para la salvación individual, sino también una herramienta para mejorar el mundo a través del compromiso por la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad de la persona y la vida.

Tarea nada fácil la suya, por eso lo encomendamos al Señor y a nuestra Madre María.

Y, por supuesto, nos sentimos empujados a reforzar nuestro compromiso a favor de una Iglesia unida y evangelizadora y de un mundo más fraterno y habitable.