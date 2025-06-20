La pareja unipersonal

Creado: Actualizado:

El director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana se ha casado consigo mismo; se ve que con ese cargo en un gobierno regional apoyado y mantenido por Vox no tendría cosa mejor que hacer. Stephane Soriano, que así se llaman los dos miembros de la pareja, bien que por la circunstancia de estar compuesta por sólo uno, él, es un hombre vitalista y, según su particular manera de entender la diversión, divertido, y para eso, para divertirse, montó su boda unipersonal en la que no faltó, salvo paternaire en el enlace, de nada: ágape, flores, baile e invitados, algunos de postín como la segunda de Mazón, la vicepresidenta del Consell Susana Camarero. Todos se divirtieron, efectivamente, una barbaridad.

El flamante recién casado consigo mismo Stephane Soriano reservó para ahora, hace dos años, la cuchipanda de su boda en la masía Molí del Ballestar, en Benaguasil, de donde, por cierto, es concejal, pero lo hizo suponiendo que en ese espacio de tiempo encontraría a alguien con quien casarse.

No lo encontró, pero Soriano, al que por lo visto no le arredra ocuparse de Diversidad bajo la mirada de Vox, no se iba a deprimir por esa contingencia, y risa va, risa viene con sus amigotes y con los más marchosos de sus correligionarios del PP valenciano, se casó igual, aunque compuesto y sin novio o novia. Cosas que pasan, en el terreno de las chuminadas, hoy en día.

Divertirse se han divertido los de la boda de Stephane en la tierra en la que a tantos otros, a los afectados por la dana, les costará mucho poder volver a divertirse, pero ciñéndonos al insensato bodorrio cabría decir que no es demasiado original, y no sólo porque en las redes circulen chaladuras semejantes: casi todos los políticos parecen estar casados consigo mismos, subsumidos en su contínuo auto-romance.

Su narcisismo, pese a la escandalosa evidencia y a sus deplorables consecuencias para la sociedad, está poco estudiado, y lo mismo, cuando se estudie más, podría aparecer el bueno de Soriano como nota a pie de página siquiera. En todo caso, lo que se necesitaría es políticos que no se casen con nadie, y mucho menos con empresas de mordida fácil.