Si esto fuera Cambados

No se ve el mar. Pero el fondo del Pozo María y la Costa da Morte no quedan tan lejos. Ahora, cuando van para 25 años que se cerró la emblemática mina de Caboalles de Abajo que se quiere recuperar como archivo histórico de las familias mineras, quizá convendría empezar por no hurtarle los márgenes a la memoria. Por si se les olvida a los promotores, alguno de ellos interesado en contar sólo la parte emotiva del relato, el esfuerzo lo hacen Cristina Fanjul y Víctor del Reguero en «Don Vito. Una historia de mafia, política y carbón» (editorial Akal): la crónica sin anestesia de un ecosistema, encarnado en la figura de Victorino Alonso, que retrata a León como «Fariña» a la ría de Arousa.

El libro saca a la luz un tajo descomunal de más de tres años a pico y pala, en las galerías de los sumarios judiciales y las hemerotecas, para enfrentar a los protagonistas con los hechos después de que se dilapidaran más de 2.110 millones de euros en ayudas que multiplicaron las cuentas de los empresarios, con Vito Carbone como prototipo del éxito de un personaje edificado sobre la escoria de los chamizos, y auspiciaron una sociedad esclava. El relato retrata a jueces con dobles intereses y fiscales de perfil, ministros cobardes, consejeros de la Junta que hicieron fortuna con la ventanilla única, sindicalistas vendidos, responsables de Caja España que le pusieron a empujar la compra de MSP, alcaldes sicarios y hasta presidentes del Gobierno, como Zapatero, cómplices del sistema mafioso que amparaba la esclavitud de las cuencas con más de 2.000 familias en nómina y una provincia entera como coartada. La omertá la rompe el trabajo valiente de los autores, minuciosos para poner nombres y apellidos, confrontarlos y contrastar los testimonios en los que se muestra la trama que escondió el cadáver de un transportista, el color de las bolsas de basura en la que se metían los fajos de billetes, dónde se profanó un cementerio porque molestaba, cómo desaparecen 600.000 toneladas de carbón o quién escoltaba al capo cuando iba a negociar con pistola. Hay un guion en esas 591 páginas listo para rodar. Si esto fuera Cambados...