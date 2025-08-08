Creado: Actualizado:

Recuerda Yolanda Díaz a Lina Morgan cuando esta decía con vehemencia lo de «no lo cato, no lo cato y no lo cato». La vicepresidenta, ahora con las nucleares.

En el acuerdo de coalición con Sumar (algo tan del pasado como el miriñaque) hay un compromiso de cerrar las centrales.

Pero la ministra Aagesen ha trasladado a Iberdrola y Endesa condiciones para revisar el calendario. «Consecuencias democráticas» ha dicho Díaz en Radio Nacional de España que habrá si el Gobierno accede a prolongar la vida de las nucleares (el cierre está previsto que comience a finales del 27).

¡Consecuencias democráticas! Aquí lo único que hay es pavoneo, miedo de que Podemos acapare el discurso antinuclear en la izquierda y recordatorio de votos necesarios para el presidente Sánchez.

No van a romper nada. Como diría Rubalcaba citando a Amaral, sin ti no soy nada (Sumar y Díaz sin Sánchez no son nada).

Su «fuerza democrática» está en permanecer en el Gobierno.

Lo de irse todo apunta a que tampoco piensa catarlo.