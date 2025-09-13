Viña botafuegos

Creado: Actualizado:

Hace unos diez años le propuse aquí mismo a Pradatope una idea bombera, pero muy bombera y a mucha honra bombera. Como ya era sabido que por el viñedo no puede correr el fuego si está limpio como exige este cultivo, ¿por qué no ensanchar algo los cortafuegos y plantarles viña a maza en sus dos modos, el antiguo y tan propio de esta tierra (en vaso) o lo hoy común (en espaldera)?... viña, barcillar, majuelo y parral a manta tendida... porque si algo demostraron los devastadores incendios que nos sirvió la tómbola de la desidia y del pavor este agosto es que los cortafuegos de poco o nada sirvieron saltándoselos las llamas como liebres o las pavesas ardientes como galgos por el aire sin respetar carreteras y hasta ríos.

Que el viñedo es un botafuegos se desmostró en los recientes incendios del sur de Francia, departamento de Aube. Lo mismo se vio en esta vecindad, en Valdeorras, cuyo viñedo impidió que el fuego entrara en los pueblos librándoles de la devastación. También los catalanes, que saben no poco de viñas, crearon un distintivo para bodegas y productores al que ahora da luz verde la escarmentada Unión Europea, marca que les califica Fire Wine Resilient Lansdscape, algo así como «paisaje vitivinícola resiliente ante el fuego». Y a las puertas de un Damasco en llamas cayeron del burro los listos sampablos de Bruselas que seguro que ahora objetarán a que se plante viñedo entre bosques (adiós mosaico forestal) por las leyes que limitan este cultivo. Pues ¡¡a la mierda tirillas de despacho!!, no serán viñedos, llámense botafuegos y exíjase para ello pasta comunitaria teniendo en cuenta la riqueza forestal y natural que preservarán, ahorrándose tantísimo en extinciones y lamentos. ¿Y qué hacer con tanta uva?... pues postre y hasta vino de pelea para la gente y alimento para tanta fauna que lo agradecería. Y así, de algún modo se cumpliría el sueño de mi abuelo Severino que pedía plantar en las cunetas de toda carretera y camino árboles frutales para dar gratis al pueblo manzanas, peras, ciruelas, nueces, almendras, albérchigos, cerezas, membrillos... ¿se atreve alguien a decir que es disparate este soñar frutal?...