Robles, en ‘defensa’ de los ciclistas

La ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles, ha optado una vez más por ser un verso dentro del PSOE y ha mostrado su preocupación por las «escenas» que ponen en peligro la seguridad de los ciclistas en la Vuelta y considera que «no es necesario» ejercer ningún tipo de violencia contra estos deportistas para condenar precisamente la «violencia indiscriminada» y el genocidio en Gaza. «Soy totalmente contraria a que se pueda ejercer cualquier tipo de violencia sobre los corredores. Las escenas que hemos visto estos días, donde ha habido corredores, ciclistas que han caído al suelo no las comparto en absoluto», destacó Robles antes de reivindicar el compromiso y el liderazgo de España con la defensa de Palestina.