Dudas sobre el uso del Ejército ante los fuegos

El PP acusó ayer en el Senado a la ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles, de usar a las Fuerzas Armadas para la «confrontación partidista» cuando se requiere su presencia ante catástrofes naturales, como la dana que arrasó localidades de Valencia o los recientes incendios forestales. En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, el portavoz de la Comisión de Defensa en la Cámara Alta, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, preguntó a Robles sobre las «limitaciones que contempla el Gobierno para la participación» de las Fuerzas Armadas ante catástrofesy explicó que los militares «no comprenden cómo, por qué, por razones de partidismo político, se juega con su auxilio a los españoles en situaciones de crisis».