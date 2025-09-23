Sánchez ya tiene su 'No a la guerra'

Hallábase el PSOE atravesando por un mal momento en las encuestas cuando alguno de los cientos de asesores que acampan en La Moncloa debió recordar cómo cambiaron las cosas en tiempos de aquel «No a la guerra» que movilizó a la izquierda y consiguió derrotar a un PP al que los sondeos de intención de voto otorgaban ventaja.

La vida de un país es dinámica y las tendencias de opinión fluctúan en función de las circunstancias. En el escenario actual en el plano nacional destaca la reiterada ausencia de Presupuestos y los escándalos relacionados con la corrupción. En el internacional dos guerras abiertas: la de la Ucrania invadida por Rusia y la de Gaza invadida por Israel. La primera no dio lugar a grandes protestas en España, las matanzas que se están produciendo en la segunda, sí. Una y otra llevan muchos meses abriendo los telediarios, pero en la última semana la escalada del Ejército israelí empujando al éxodo a miles de ciudadanos palestinos le dio pie a Pedro Sánchez a envolverse en la bandera palestina animando a salir a la calle a protestar por la masacre.

Sánchez ha encontrado su «No a la guerra» a partir de lo qué está ocurriendo en la Franja de Gaza y lo seguirá explotando envuelto en la bandera de Palestina a provechando la renuencia inicial de Núñez Feijoo en emplear la palabra genocidio para calificar la matanza indiscriminada que está llevando a cabo el Ejército hebreo en su ofensiva para acabar con Hamas. La organización terrorista que controla Gaza y mantiene secuestrados a cerca de medio centenar de ciudadanos israelíes de entre los más de doscientos que tomaron como rehenes en el ataque que realizaron el 7 de Octubre de 2023 en el que asesinaron a más de mil. No hace falta ser un lince para prever que de aquí a las elecciones generales — tal vez más cercanas de cuanto se venía especulando— Sánchez que ya tiene un elemento movilizador va a comparecer una y otra vez envuelto en la bandera palestina. Gaza desvía el relato de los problemas nacionales.