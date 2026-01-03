Votando un procurador más... pero sin fecha

Creado: Actualizado:

Castilla y León inicia este 2026 con la incógnita del día exacto de las elecciones autonómicas que tienen el 15 de marzo como fecha límite y que llevará a la constitución de la XII Legislatura con 82 procuradores, frente a los 81 de la actual, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasará de seis a siete representantes. De este modo, las Cortes de Castilla y León contarán con la misma representación de procuradores que hubo en la VI Legislatura (2003-2007) y superan el suelo de parlamentarios al que se llegó en 2019 tras la pérdida entonces de tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León por la pérdida poblacional.