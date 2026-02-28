La luz y el miedo

Creado: Actualizado:

Llevamos meses advirtiendo de que la saturación del sistema eléctrico está frenando de manera intolerable el asentamiento de importantes proyectos empresariales en las zonas industriales de la provincia. Hace casi medio año publiqué el mapa de asfixia energética local en las tres compañías que aquí operan, cuando la CNMC obligó a hacer cuentas por las negociaciones sobre la retribución de las inversiones, que siguen a día de hoy en el pulso entre las grandes empresas y la Administración para arañar más beneficio o justificar el abandono (que se suma al acumulado) de la oportunidad de desarrollo de los territorios. Sin importar que proyecto perdido es otra perdiz muerta.

La guerra está en la retribución de las inversiones que tienen que acometer las todopoderosas eléctricas para resolver, que será ya tarde, un problema de infraestructura de redes que se conoce desde hace años, ignorado en la transición energética, y que ahora no se asume si no es a costa de millonarios beneficios asegurados. Oro rinoceronte gris contra el que hemos decidido estrellarnos.

Iberdola, UFD (Naturgy) y Endesa tienen completamente saturados sus nudos de conexión en las zonas de más demanda de la provincia. No pueden acoger nuevos proyectos, ni ofrecer o recibir esas energías verdes a cuyo convite nos invitan a todos sin reconocer que no hay retorno práctico. Las compañías piden mejoras en la retribución para abordar inversiones. Competencia intenta poner orden en el pulso empresarial. Se extienden las críticas por las oportunidades perdidas. Incluso se atiza el miedo de los ciudadanos con amenazas de nuevos apagones masivos. Muy edificante.

Ayer el alcalde de León desvelaba contactos con REE para dotar de más potencia al polígono industrial de León, que se calcula que ha perdido no menos de un centenar de proyectos inversores por no poder suministrarles energía. Y advertía de que la buena disposición del organismo para incluir a León en su plan de inversiones (¡ah, aquellos tiempos en los que tanto peleamos por la línea Sama-Velilla, que no llegó a desdibujar ningún paisaje ni matar un pájaro porque nunca se hizo!) Será a ‘corto plazo’, lo que, reconoce el regidor, es en este tipo de cuestiones mucho más que «muchos meses». Para entonces, ¿cuántas industrias habrán volado de esta tierra, que tanta energía ha entregado a todo el país? Cuentas y cuentos...