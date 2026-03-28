Gresca por la firma electrónica tras votar en CyL

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El Ministerio del Interior ha remitido a la Junta Electoral Central (JEC) un informe de la Policía Nacional que acredita la «plena seguridad» de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad después de que el jueves este órgano suspendiera el uso de esta herramienta en los procesos electorales. Fuentes de Interior han precisado que la utilización del dispositivo de lectura del código QR es obligatoria a partir del 2 de abril de acuerdo con el real decreto por el que se regula el DNI, que establece que toda las entidades públicas y privadas deben adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del DNI en ese plazo.