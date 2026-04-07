Mr. President

Creado: Actualizado:

El presidente Henry Harrison tomó posesión de su cargo en un gélido día de enero, dio un discurso de dos horas sin abrigo y al mes falleció de una neumonía. Esta elegancia de morirse pronto no está al alcance de cualquiera y hoy más que nunca merece nuestro reconocimiento. Mr. Harrison debería tener una plaquita en la Casa Blanca. Cánceres e infartos se reparten cruelmente por el mundo y sin embargo carcamales como Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu o Donald Trump van por la vida sanotes y expansivos, como si anunciaran yogures con bífidus. No quisiera caer en el edadismo, pero hay que poner coto a la vejez activa. Una cosa es pasarse las mañanas en un centro de día de Manhattan haciendo el crucigrama del New York Times y otra muy distinta bombardear Teherán sin saber muy bien por qué, quizá por simple aburrimiento o porque tu yerno el judío, ese chaval tan simpático, se ha puesto pesadísimo y aguanta tú a la Ivanka el Día de Acción de Gracias.

Mr. Trump no ha seguido el benemérito ejemplo de su antecesor Mr. Harrison y siempre lleva puestos chaquetones de buen paño, lo que parece alejar la amenaza de la neumonía y de cualquier otro virus respiratorio. Tiene más cosas en común con Grover Cleveland, que hasta ahora había sido el único presidente de los Estados Unidos que ocupó la Casa Blanca en dos periodos no consecutivos, a finales del siglo XIX. Mr. Trump está recorriendo en cierto modo el camino inverso al de de Mr. Cleveland, que fue verdugo antes que presidente y en su juventud, cuando era sheriff, alguna vez se encargó de ahorcar personalmente a los reos. Y aún dicen los chavales que la Historia es aburrida. ¡Qué más quisiéramos!