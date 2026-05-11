Divulgación botánica en las reservas

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Dos reservas de la biosfera de la provincia se sumarán un año más a la celebración del Biomaratón de Flora Española, una iniciativa que en su sexta edición movilizará a miles de participantes en todo el país para documentar y poner en valor la biodiversidad vegetal. Alto Bernesga participará el 16 de mayo con la actividad 'Entre pétalos y montañas', una excursión por el entorno de la ruta de La Gril, en Geras de Gordón, que combinará divulgación ambiental y ciencia ciudadana. El 17 de mayo tomará el relevo Valles de Omaña y Luna, que ha programado una ruta botánica en el entorno del sabinar de Mirantes de Luna, un enclave de gran interés ecológico.