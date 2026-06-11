Y ahora, Air Europa

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La Justicia ha abierto una investigación sobre el rescate público concedido a Air Europa durante la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite las querellas presentadas por PP y Vox y ha citado a declarar el próximo 3 de julio como investigado a Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo cuando se aprobó la ayuda, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El juez trata de averiguar el rescate de 475 millones de euros mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia del COVID 19. El magistrado ha solicitado abundante documentación interna, incluyendo actas, informes, correos electrónicos y comunicaciones relacionadas con el expediente.

En concreto, el magistrado quiere saber el porqué de la rápida tramitación de esta ayuda, ya que se resolvió en un tiempo bastante inferior al de otras operaciones de rescate que se llevaron a cabo. También si la compañía cumplía todos los requisitos exigidos para acceder al fondo público antes mencionado. Según la denuncia admitida por el juez, la aerolínea tenía deudas con la Agencia Tributaria y había repartido dividendos, circunstancias que según los querellantes no se valoraron en el proceso de evaluación tal y como exigían las normas para la concesión de estas ayudas públicas.

Los pormenores del rescate de Air Europa llevaban años en los medios de comunicación y su investigación judicial se une ahora a las de otras empresas rescatadas con fondos públicos como Plus Ultra o Tubos Reunidos. En todos estos casos se han detectado presiones al Gobierno bien para que acelerara la ayuda o bien para que algunos de los requisitos exigidos se pasara por alto o incluso se «manipulara». Concretamente, en el caso de las dos aerolíneas ahora investigadas se intenta averiguar si se pudo cometer un presunto delito de prevaricación o tráfico de influencias por personas cercanas al presidente del Gobierno, como su esposa, Begoña Gómez, o el expresidente Zapatero.