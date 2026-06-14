El sueño de León de ir más allá del cielo

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León aspira a ser el punto de encuentro fundamental para el conocimiento aeroespacial de vanguardia en España. La ciudad congregará en julio en el histórico Palacio Conde Luna a los máximos responsables del sector, incluyendo a la dirección de la Agencia Espacial Española, para liderar el debate sobre el desarrollo de satélites. Este encuentro, iniciativa de la ULE, no es sólo una cita académica, es una ventana hacia las posibilidades ilimitadas que se abren para la provincia en comunicaciones, observación terrestre y sistemas estratégicos del futuro. Un lugar clave donde se comprenden y crean las constelaciones que definirán el mundo del mañana. Que no sea sólo un sueño.