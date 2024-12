Polémica vecinal en Odón Alonso

Creado: Actualizado:

No casan los vecinos del entorno de la plaza Odón Alonso de la capital leonesa con el cambio radical que propone el Ayuntamiento de León para remodelar el enclave con propuestas que no convencen porque modifican, argumentan, la esencia de la plaza. El proyecto municipal se tropieza con una recogida de firmas que es la primera muestra del descontento vecinal para frenar la intervención o para, al menos, que quede clara su postura en contra, aunque puede que no sirva de mucho para convencer a quien tiene la sartén por el mango. Se desconoce si el equipo de gobierno tendrá a bien esta vez pulsar la opinión popular con una consulta entre los vecinos, como ya hizo con la calle Ramiro Valbuena para decidir si, tras la peatonalización de la calle, se restringía el acceso total al tráfico rodado, aunque nunca se diera a conocer el resultado exacto del referéndum. En estas cuestiones urbanísticas, y más si la intervención es tan ‘invasiva’ como la diseñada, sería conveniente contar con el beneplácito de quienes residen en el espacio para no dar la impresión de que se actúa por imperativo legal aunque la cuenta la pague el ciudadano. Y si ya hay campañas en marcha lo mínimo será hacer un esfuerzo, o dos, de pedagogía urbana.