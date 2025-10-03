Las Cortes de Castilla y León desconectan a la UPL

Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León lo han dejado claro y han decidido desestimar la iniciativa de UPL para celebrar el referéndum sobre la Región Leonesa. Todo esto pone de manifiesto un reto persistente en la gestión del gobierno autonómico, que es la ausencia de mecanismos para canalizar consultas populares. El PP y Vox votaron en contra de esta recurrente iniciativa, y el PSOE optó por la abstención, por lo que la moción fue frenada en seco bajo el argumento de la falta de un marco regulatorio específico, algo sin resolver desde 2007. Este obstáculo, más que fundamentado legalmente, no resuelve las tensiones subyacentes que busca la UPL. Por el contrario, las aplaza, lo que también puede significar que el sentimiento de desconexión es inimaginable incluso para ellos.