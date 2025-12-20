Una transición de verdad con la Zona Alfa

Creado: Actualizado:

La visita de más de 55.000 aficionados a la bicicleta es la mejor prueba de la historia de éxito en la que se ha convertido la Zona Alfa. Su capacidad de dinamización ya se empieza a hacer palpable en la zona de la montaña central leonesa. En un territorio especialmente castigado por el final abrupto de la minería del carbón, llega una novedad que permite, al menos, facilitar actividad en sectores como la hostelería y el hospedaje, con la llegada de personas que en muchos casos son jóvenes y con un poder adquisitivo notable. Ahora, se anuncia para esta zona del Alto Bernesga una nueva inversión de 400.000 euros con los que se mejorarán las rutas y se acometerán diversas obras de acondicionamiento y señalización durante los próximos tres años.