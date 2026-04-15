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Las Cortes de Castilla y León abrieron ayer una legislatura que debería estar marcada por la estabilidad. Lo primero y más urgente es que fructifique un acuerdo PP-Vox para alcanzar una mayoría estable. Los dos últimos mandatos han carecido de equilibrio y tranquilidad, que son dos pilares para conseguir una acción política eficaz. Ahora, para afrontar los retos, resulta fundamental que la nueva Junta tenga unos Presupuestos para poner en marcha iniciativas más allá de la gestión por inercia. El discurso del nuevo presidente del Parlamento, Francisco Vázquez, fue toda una declaración de intenciones. Lo abrió con un homenaje a las históricas Cortes de 1188, las primeras democráticas de la historia, por trazar una línea que debe mantenerse: «el diálogo frente a la fuerza, la ley frente al arbitrio». Y con un reconocimiento a la doble realidad de esta autonomía, para aprovechar sus fortalezas: «con la sobriedad de Castilla y el vigor de León, y el vigor de Castilla y la sobriedad de León». Pero el veterano político también realizó un ejercicio de realismo, y resaltó que vivimos «tiempos de una complejidad sin precedentes», que empujan a la sociedad hacia una «encrucijada», lo que le llevó a defender la Democracia, por dejar la toma de decisiones en manos de los ciudadanos.