¡Me voy a reír un rato!, con la Constitución

N o es hoy el día de los Santos Inocentes, no, no lo es. En mi opinión puede ser más bien el día de los Santos Indecentes. Me explico, los Santos Inocentes son muchos españoles que están en «la pobreza» aun teniendo trabajo, y que si no lo tienen, pues peor si cabe se presenta su futuro. En cambio los Santos Indecentes son los que hacen trampas, los que trabajan y están en el paro, los corruptos habituales que campan a sus anchas, o la ingente cantidad de políticos de 1ª, 2ª y hasta de 3ª que cobran de unos dineros que pagamos todos los españoles. Creo que me voy a reír un rato. Permítaseme un inciso y remontarme al habitual mensaje de fin de año que nuestro Rey. El rey don Felipe VI nos ofreció la pasada nochebuena, su mensaje navideño. La verdad, no fue muy seguido. La audiencia que tuvo fue menor que la de años pasados.

Veamos, lo vieron, un total aproximado de 7 millones de televidentes (entre los que no me encontraba), con una rebaja de más de 700.000 españoles sobre los 7.700.000 del pasado año. Otros medios de información no pasaron de 6 millones. Dicen que ha sido el segundo menos visto de su reinado y cada español «cuenta la feria según le va en ella». Los ecos que nos han dejado los medios son los esperados para cada uno de ellos y en consonancia con su tendencia ideológica. En lo que si todos coinciden es que fue un mensaje «excesivamente» constitucionalista.

Según él, la receta para todo está en la Constitución, palabra que pronuncia durante el discurso hasta en 14 ocasiones. No censuró en cambio la guerra de Gaza o la de Ucrania, ni pronunció palabra alguna sobre el cambio climático o sobre temas de Educación, Sanidad o vida social de los que solo pronunció generalidades. Nos vino a decir sustancialmente que «no hay democracia ni convivencia fuera de la Constitución». Claro que él habla desde su situación de Rey de nuestra Monarquía Parlamentaria. Seguro que la vida y nuestra Constitución serían distintas dentro de una República. Pero este es otro tema que ¡me hace sonreír…un poco!

Desde las palabras del Rey ha pasado ya un tiempo, pero me ha servido de vehículo para llegar de alguna forma a hablar de la Constitución de 1978. La nuestra. Vayamos al grano, lo escrito hasta aquí es como es, y difícil de cambiar. El grano es la palabra Constitución, en la que todo el mundo trata de ampararse y con la que muchos se sienten desamparados.

Siempre estamos con la cantinela de: «de acuerdo con la Constitución», o «dentro de la Constitución», como que decir esta fórmula fuera mágico y todo se solucionara con ello. ¿Por qué mi titular: «Me voy a reír un rato?»? Pues miren, por muchas razones. Nuestra Carta Magna en su capítulo 2º y artículo 14 dice: «los españoles somos iguales ante la ley». No me digan que no es para reír (quizás mejor para llorar). Es solo un titular y además es una mentira. O bien en su Sección 1ª y artículo 15: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». O el artículo 17: «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad»… Son frases hechas que no tienen nada de realidad. ¿No es para reírse? Seguimos, en su sección 2ª, artículo 35: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo...».

En el artículo 43: Se reconoce el derecho a la protección de la Salud. O el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada… «Integridad, libertad, vivienda, trabajo, educación, sanidad…» son simples enunciados que no se asemejan a la realidad, son utopías a las que todos aluden con suficiencia y por eso «me da la risa y ganas de reírme otro rato».

Y ya que estamos hablando de temas constitucionales de los que reír o no. ¿Qué les parece a ustedes la ley de Amnistía? ¿es inconstitucional? ¿es más o menos constitucional? ¿es constitucional? ¿o es muy constitucional? Pues según «a quien» le preguntemos, la respuesta será sin duda que fue inconstitucional, después fue constitucional y ahora es muy constitucional. Yo que no paso por cómo se está tramitando la dichosa ley de amnistía ni comparto su contenido, si entiendo que hay líneas que no se pueden cruzar por siete votos. Me joroba que Junts haya ganado (perdiendo), pero aún no está dicha la última palabra y el órdago emitido por los independentistas (nada progres por cierto) sea quizás el bandazo que precisa el PSOE para emitir su propio órdago y reiniciar un camino que ha ido perdiendo por un mando único y egocéntrico reflejado en Sánchez, del que reclamo decirle que no reinvente el socialismo a la carta que tal vez frenar la amnistía y salvar todo lo demás no sea una mala idea. Solo me consuela que no suelten a Puigdemont», que siga añorando desde su exilio ser president. Creo que me voy a «desco…..» de la risa.

Y por fin, mi aportación leonesista al tema de hoy. Quiero reírme otro rato porque en el artículo 2 de nuestra Carta Magna dice: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». O el artículo 143 del capítulo tercero que dice: «En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes (…) y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en CC AA con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos Estatutos». Y no me digan después de leer estos dos artículos que el Reino de León no tiene entidad histórica como para constituirse en la 18ª CC AA ¿Cuántos leoneses sabemos que el Reino de León, reinó entre los años 910 y 1230 y que en este tiempo fue el principal poder político de la Península? En su seno tuvieron lugar hechos muy relevantes como que surgieron las primeras leyes escritas con validez para todo un reino. Fue en 1017 para facilitar la reconstrucción y el repoblamiento de la capital que promulgó el llamado Fuero de León. También en León nacieron las primeras Cortes, precedente más antiguo del sistema parlamentario: Las Cortes (1188), Cuna del Parlamentarismo de las que fue su autor el rey leonés Alfonso IX. ¿No es como para partirse de risa?

Los leoneses cumplimos todos los requisitos para convertirnos en la 18ª Autonomía Española y no nos dejan. Legal y jurídicamente cumplimos los requisitos para proclamar la Autonomía del Reino de León. Pero no nos dejan, somos un país del noroeste español más despoblado y pobre de España. No interesa a nadie. Me da mucho la risa y más me la da cuando pienso que fue un leonés natural de Santa María del Páramo llamado Rodolfo Andrés Martín Villa (un Santo Indecente de 1ª) quien nos metió de cabeza y cuerpo en esta CC AA de Castilla y León que junta dos cosas distintas. Castilla era un Condado del Reino de León, antes de ser Reino. Al morir Alfonso IX, le sucedió Fernando III que gobernaba en Castilla y a partir de entonces paso a ser Reino de Castilla. ¿No es para reírse hasta hartarse? Que tengamos todos los derechos y que un leonés nos los quitara y se los diera con preferencia a Castilla? Me voy a reír otro rato, porque motivos hay, ¿o no?