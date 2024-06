Falta mucho para la Democracia

Creado: Actualizado:

Es tanta la velocidad con que se van sucediendo los acontecimientos en nuestro país que eso mismo suele ser la causa por la que muchos de esos acontecimientos se nos olvidan casi al instante. Y eso, no es bueno ni para la sociedad e que vivimos y mucho menos para nuestro país. Repasando casos ocurridos hace tiempo, incluso mucho tiempo me encuentro con el entonces famosísimo caso de los trajes de Francisco Camps, a la sazón presidente de la Generalidad de Valencia.

Ha estado este hombre luchando por defender su verdad nada menos que 15 años. Y ahora, recién, hace pocos días se ha cerrado definitivamente su caso, habiendo, por fin, siendo declarado inocente de todo aquello. Qué pronto se dice o se escribe una noticia así y sin embargo cuantísimo trabajo y sufrimiento hay detrás de esa sentencia declarada 15 años más tarde.

Nada menos que 160 portadas le dedicaron a Francisco Camps en El País y no precisamente para felicitarle. Todo lo contrario, le tenían a través del tiempo, siempre en entredicho. Son maniobras políticas no siempre limpias que hoy día no valdrían pero que, entonces utilizando El País como soporte, todo era miel sobre hojuelas.

¿Han pensado vdes, despacio, alguna vez el poder o la influencia que tenía entonces El País y la forma tan injusta y humillante de meterse con un ser que rechazaba sus acusaciones y con toda la razón? Todo esto se está demostrando 15 años más tarde.

No creo que nos demos cuenta de la realidad de un acontecimiento como el que les comento. Aquello pasó y hoy comprobamos que las cosas han cambiado mucho, mejor dicho, muchísimo.

¿Quién le devuelve a Francisco Camps lo que ha sufrido su imagen sin culpa alguna por su parte, como atacaban sus adversarios políticos?

He dicho más de una vez y lo reitero ahora, de nuevo, que a los españoles en general y a la clase política española en particular se nos llena la boca de la palabra ‘democracia’. Pro, vamos a ver; ¿Cuánto tiempo tiene nuestra democracia? Tenemos democracia, cierto es, pero estamos en pañales en cuanto a una clara consolidación de esa democracia.

No hubiéramos vivido este episodio, mal llamado de los trajes de Francisco Camps si esa democracia de la que tanto presumimos y tan poco practicamos, tuviera la solera de un buen vino. ¡Qué más quisiéramos!

Y aparece ahora, al cabo de esos interminables 15 años el malísimo comportamiento de Ximo Puig expresidente de la Generalidad Valenciana con su adversario político Francisco Camps.

Lo que son las cosas. Ximo Puig ha estado muy cuestionado por ciertas ayudas concedidas a un hermano suyo que se ha beneficiado, según lo publicado, hasta ahora de la posición del hermano presidente.

¿Se llama eso democracia? ¿Quizá tráfico de influencias? ¿O como lo llamamos? Qué fácil vemos las cosas cuando actuamos con el amparo del poder y cuantas injusticias se cometen precisamente por tener el poder.

¿Cómo se arregla esto? Ahora que nuestro país y nuestros compatriotas ya tenemos una cierta experiencia en encuestas, ahora que sabemos que el CIS de Tezanos/Sánchez, siempre nos miente cuando publica sus pronósticos, ahora me gustaría que nos contestáramos interiormente; ¿de verdad, de verdad, lo que tenemos en España es democracia?

¿Pues entonces otros países qué tienen? ¿Es democracia que el presidente diga una cosa en una situación determinada y un cuarto de hora más tarde diga exactamente lo contrario?

¿Es democracia suspender las relaciones con un país sin contar con la opinión del jefe de la oposición del país que suspende la relación?

¿Es democracia convocar ruedas de prensa y según qué asuntos se traten no permitir preguntas a los periodistas?

Pues todo esto se hace en nuestro país y se le sigue llamando democracia.

Sr. presidente mentiroso, usted no es demócrata y lo sabe. Le gustaría. ¿Es democracia lo que está pasando con su mujer para que después quede limpia y no pague por lo que ha hecho?