Cuaresma y Ramadán: una celebración que coincide este año de 2026

Este año 2026, la Cuaresma cristiana y el mes islámico del Ramadán se celebran al mismo tiempo. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, el día 18 de febrero, y termina con la Semana Santa, que va del Domingo de Ramos, el 29 de marzo, al Domingo de Resurrección, el 5 de abril, y el Ramadán comenzó en la noche del martes, 17 de febrero, y termina el jueves, 19 de marzo. Durante estos tiempos sagrados, tanto musulmanes como cristianos se centran en la oración, el ayuno y la limosna, a la vez que conmemoran momentos clave de sus respectivas historias religiosas. Mientras los cristianos se preparan para celebrar la Pasión, muerte y resurrección de Jesús, los musulmanes conmemoran la revelación del Corán al profeta Mahoma.

La coincidencia de estas celebraciones se produce en un momento en que la sociedad española está discutiendo sobre la prohibición del uso del burka a las mujeres musulmanas en espacios públicos. Al mismo tiempo, se está registrando en nuestro país un aumento de la población islámica, que a finales del 2025 ya superaba los 2.500.000 personas, lo que está ocasionando un incremento de la intolerancia. Este momento único brinda a los católicos la oportunidad de profundizar en el conocimiento y la relación con los musulmanes. Al reflexionar sobre la islamofobia actual, hay que recordar que esta conducta contrasta marcadamente con el mensaje de

Nostra Aetate, Declaración sobre la relación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, promulgada por el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, que dice que «La Iglesia reprueba, como ajena a la mente de Cristo, cualquier discriminación contra los hombres o acoso a causa de su raza, color, condición de vida o religión». Nostra Aetate declara que la Iglesia tiene en alta estima a los musulmanes y fomenta la colaboración entre católicos y musulmanes para «promover juntos, en beneficio de toda la humanidad, la justicia social y el bienestar moral, así como la paz y la libertad». Al celebrarse al mismo tiempo la Cuaresma y el Ramadán, podemos comprometernos a aprender más sobre el Islam y a erradicar los estereotipos y la intolerancia. Nuestra fe enseña que todos somos creados a imagen de Dios, y por ello estamos llamados a brindar nuestra solidaridad y apoyo a quienes sufren injusticias, incluso si no comparten nuestra identidad o religión. Mientras los musulmanes celebran el Ramadán y nosotros la Cuaresma, tomemos la decisión de combatir la islamofobia y fortalecer los vínculos interreligiosos, por el bien de todos.