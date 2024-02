Fernando Escalante: «La sangre de cordón umbilical tiene más limitaciones de uso»

Publicado por c. tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una terapia potencialmente curativa para pacientes con diversas enfermedades. Estas células se encuentran en la médula ósea y en la sangre del cordón umbilical. El hematólogo del Hospital de León, Fernando Escalante asegura que «la sangre de cordón umbilical tiene limitaciones para su uso».

Sin embargo, los nuevos descubrimientos sobre las incompatibilidades de la sangre amplían el abanico de posibles donantes. «Han aparecido nuevas alternativas para ser donantes de células hematopoyéticas. Antes buscábamos la compatibilidad 10 sobre 10 del HLA (proteínas que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas y dañinas), pero desde hace unos años se ha visto que pueden ser donantes los familiares de primer grado».

Este hallazgo ya no hace necesario que los donantes sean cien por cien compatibles «por lo que la sangre de cordón umbilical ha perdido peso en los trasplantes de células», asegura. «Ahora con heredar una parte del HLA es suficiente, por eso se hacen estudios a hijos o padres y abre la posibilidad a que un receptor tenga más donantes».

Cantidad insuficiente

Escalante apunta a que las células que se encuentran en la sangre del cordón umbilical son más inmaduras, al tratarse de bebés que todavía no han estado expuestos «y también es un problema la cantidad de sangre que se recoge, porque no siempre es suficiente. Hay que contar la cantidad de células que hay en cada milímetro de sangre, Se necesita un número determinado de células por cada kilo de peso del receptor, y no siempre se consiguen».