El atún como artículo de lujo

Daniel Pauly (París, 1946) ha dedicado toda su carrera como biólogo a estudiar las poblaciones de peces de los océanos y a divulgar la necesidad de tomar las decisiones correctas sobre la explotación de este recurso natural para evitar su extinción. Del reequilibrio en nuestra relación con la biodiversidad marina hablará en el VI Encuentro de los Mares, que comienza este lunes en Tenerife organizado por el área de Gastronomía de Vocento, donde además será premiado por su labor.

-¿Cuál es el estado de las reservas de peces en el mundo hoy?

-La situación está realmente mal para la población de todo tipo de peces. Si no son utilizados como carne, sirven para hacer harina de pescado destinada a la acuicultura, como las sardinas. Ahora tenemos el caso del tiburón, cuyo mercado de carne se ha desarrollado en todo el mundo y conlleva la destrucción de su población. La pesca sigue igual: es una actividad demasiado grande para los recursos disponibles.

-¿Qué zonas son más críticas?

-España, Francia, Inglaterra... Estos países, debido a su poder industrial, han producido flotas que pueden ir al extranjero. Y por eso ahora han exportado al mundo la escasez de pescado que generaron en su país. Y China se ha sumado a esta carrera. Tiene una flota enorme y hace lo mismo pero con más barcos y mayores consecuencias. Cualquier lugar en el mundo con peces atraerá una presión pesquera que no podrá resistir. No existe un lugar en el mundo donde los peces estén a salvo.

Ahora los intereses noruegos y japoneses están en pescar krill, en la medida en que el hielo del Ártico retrocede.

Esto conducirá a una explosión de la pesca en la zona y los peces que se han acumulado bajo el hielo durante años durarán hasta que desaparezcan igualmente.

-Aboga por vetar la pesca en alta mar. ¿Por qué?

-La alta mar aporta menos del 6% de las capturas. La pesca mundial se concentra en las costas y en las zonas económicas exclusivas de los países. No necesitamos pescar en alta mar. Los peces que se encuentran ahí son, en su mayoría, peces altamente migratorios, y nadan dentro y fuera de zonas económicas exclusivas. Por lo tanto, no se debería poder pescar allí. Podrías pescar la misma cantidad de atún en una zona económica exclusiva de varios países costeros durante su migración. Así, en lugar de que 6 o 7 países acaparen el 90% de las capturas, por ejemplo el atún, estas se distribuirían entre 30 y 50 países y no influiría en las capturas mundiales. Esto sería una mejor gestión. El veto total suena loco; como si quisieras matar de hambre a la gente. Pero los peces que se capturan allí son peces de lujo que de otro modo no podríamos permitirnos.

-Pero todos los consumimos.

-El pescado es intrínsecamente más caro si tienes que viajar para capturarlo. Pero si lo subsidias, se puede abaratar el coste para los consumidores. Los subsidios suponen un gran problema porque, por ellos, ya no se sabe cuál es el precio de un bien. Los bienes deberían ser caros porque sean caros de conseguir o sean raros. Son baratos porque reciben subvenciones. Todos los grupos conservacionistas quieren que se eliminen los subsidios.

-Visto así no parece una cuestión de necesidad alimenticia, sino de 'business'.

-Es un negocio, sí, y no debería existir. Un atún es como un Masseratti o un Ferrari. Es como el caviar. Está bien tener algo de caviar, al igual que tener algunos Ferrari o Maseratti circulando por la calle. ¡Pero no lo usemos como medio de transporte público! El atún no es alimento; es un artículo de lujo, como un perfume caro. Si hablamos de alimento nos referimos a las sardinas; peces sencillos que son costeros. Este sí es un buen pescado y es lo que necesitas para estar sano.

-¿Las piscifactorías no son una vía para acotar la pesca?

-Si son salmoneras o atuneras, donde solo engordas el atún con sardinas o el salmón con anchoas, no está produciendo pescado; estás consumiendo más pescado. Diez kilos de sardinas sirven para producir un kilo de atún. Si consumen más de lo que pesan, cuanto más atún produzcas menos pescado tendrás. Es erróneo pensar que esta actividad pueda ser un reemplazo.

-¿Cuál es pues su modelo ideal?

-Creo que la pesca debe gestionarse respetando la cuota que fijen los científicos y que no se tomen decisiones políticas al respecto. Debemos tener grandes áreas sin pesca, reservas marinas, para que los peces puedan reconstruir su población.

-¿Cual será la primera especie marina en desaparecer?

-Los tiburones. Además, ahora se pescan como carne y eso hará que desaparezcan más rápido.

-¿Cómo influye el calentamiento global?

-Los peces se están moviendo hacia el norte porque ya sienten el cambio de temperatura. En España están los que antes estaban en Marruecos y en Inglaterra los que teníamos antes en España.

-¿Cómo será el futuro?

-Dependerá principalmente de la pesca, pero también de si conseguimos o no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sé que no es sexy hablar de esto, pero si no las reducimos, la temperatura aumentará y esto desoxigenará el mar y los peces morirán asfixiados. Esto es lo que está en juego.