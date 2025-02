La verdad de la ELA: Quijotes de resistencia

Ana Carlota Amigo, mujer de Urbano González, desveló este martes que en diciembre los médicos le preguntaron a su marido, justo antes de someterle a una traqueotomía, si tenía ayuda para cuidados las 24 horas del día. La respuesta de Urbano no está al alcance de todas las personas que padecen ELA (esclerosis lateral amiotrófica). «La mayoría, más del 95%, responde que no y entonces se ven obligados a tomar una decisión. Urbano y Juan Carlos Unzúe siguen luchando, pero las personas que no tienen recursos se plantean si seguir viviendo o no. Es una enfermedad muy dura, el cuerpo te atrapa, pero la cabeza sigue a pleno rendimiento». Ana Carlota habló ayer en nombre de Urbano en el acto que la Gerencia de Servicios Sociales organizó para entregar a setenta personas mayores el diploma que les acredita su participación en el taller impartido por el periodista y escritor Eduardo Aguirre sobre el Quijote. Con esta edición ya van cinco años, las dos primeras con el apoyo del Ayuntamiento de León.

Un acto literario, solidario y reivindicativo. Urbano González llegó acompañado de la autora de La abeja que enfermó de ELA, una obra de la maestra y escritora Diana Emperador Aller que recurre a una narración infantil inspirada en la vida real de Urbano para visibilizar la enfermedad. «Es más que un cuento biográfico, que transmite valores, amor a la familia, el deporte, la ciencia y la apicultura».

El libro está ilustrado por la escritora y con el precio (30 euros) se adquiere también una bolsa de tela diseñada por el artista internacional Edgar Plans, que se suma a la causa también con el diseño del marca páginas del libro, editado por Duerna. «Editamos 500 ejemplares y volvimos a editar otros 500 y pediremos otros 500 porque vamos a presentarlo en Asturias y Galicia». Todo lo recaudado irá destinado a la investigación.

La relación de la lucha de los pacientes de ELA y las enseñanzas del Quijote están vigentes 450 años después. «Cervantes no se rindió nunca, cuando escribió la primera parte del Quijote tenía 58 años, que para la época era ya ancianidad, se quedó lisiado de una mano, estuvo preso en Argel cinco años e intentó cuatro fugas, y se encontró con muchas trabas para que publicasen su obra. Es un ejemplo de resistencia». Por eso Aguirre no dudó en calificar a Urbano y a todos los pacientes de ELA «Quijote de resistencia». «Quijotadas», dijo Aguirre, «a lo que se da un matiz peyorativo y se vincula con el fracaso, pero Cervantes no fracasó, seguimos hablando de su obra».

Resistencia en la que no se pierde la alegría y las ganas de vivir. «No desde la lucha que endurece, sino desde la dulzura», dijo Aguirre. Urbano González lucha como cara visible «para conseguir que se mejore la calidad de vida. El año pasado se aprobó una ley que no se ha desarrollado ni tiene presupuesto y a día de hoy los pacientes siguen sin los derechos garantizados ni los recursos disponibles», dijo Ana Carlota Amigo. En el texto que Urbano preparó para el encuentro mencionó al Quijote como el mejor libro de la literatura universal, según una encuesta realizada a cien escritores.

Alegría

Se refirió a la apicultura, su pasión. «Sí está hecha la miel para la boca de Urbano», dijo. Una frase con la que apuesta por la justicia, el amor «y la nobleza de luchar por la vida cuando el cuerpo se desvanece, pero el espíritu nunca se rinde». Como no se rindió Cervantes. Aguirre recuerda la última frase del escritor universal pocas horas antes de morir: ¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida! « Cervantes se despidió con un gag a la alegría, que no perdió nunca», destacó Aguirre.

El gerente de los servicios sociales, Juan Antonio Orozco, reconoció el esfuerzo de todas las personas que han participado en la organización del taller de lectura sobre el Quijote, en colaboración con la ULE. «En un taller con mucha aceptación y tendrá continuidad".

