La 080 más gamberra

La modelo y ex actriz porno libanesa estadounidense Mía Khalifa abrió anoche el desfile de Dominnico, plato fuerte de la jornada más pop y gamberra de la 080 Barcelona Fashion, en la que también se estrenó en la pasarela catalana María Escoté y regresó Eñaut tras un tiempo de pausa creativa.

Khalifa, desconocida para los más analógicos, tiene 39 millones de seguidores en Tik Tok, desde donde intercala posados sexys con el activismo contra la pornografía, una industria de la que esta mujer nacida en Beirut salió huyendo tras una breve experiencia de tres meses como actriz erótica. La joven, que vive en Dubai, generó gran controversia por un vídeo en el que practicaba sexo con un hijab y desde hace unos años utiliza su visibilidad para defender "la justicia social", asegura en sus perfiles de redes.

No es la primera diva viral que se fija en el diseñador alicantino, un habitual de la pasarela catalana que también ha vestido a Rosalía, Beyoncé o Christina Aguilera. Para el otoño-invierno 2026, Dominnico se inspira en la estética western, las noches de casino en Las Vegas y el universo del motel de carretera estadounidense, una atmósfera tan decadente como glamurosa para este diseñador. «La verdad que me atraía mucho toda esa estética. Hace tiempo que quería inspirarme en ella para una colección y llevarlo a mi terreno con las tachuelas y los flecos», cuenta antes del desfile. Sobre la pasarela, puro ADN del diseñador: el pelo reciclado, combinaciones de chaquetas crop y micro shorts, faldas media pierna de tiro bajo, pantalones campana con acordonados y estampados sobre cuero con efecto serpiente y vaca. Esta vez a los looks'de esta colección Lucky fall'. Dominnico añadecomplementos como elementos simbólicos de la superstición y la buena suerte, desde amuletos a talismanes. La pata de conejo de Dominnico, talento aparte, es su jovencísimo público fiel.

