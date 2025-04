Veintiún días para el ejercicio integrador

"El deporte es un magnífico alimento para el cuerpo y la mente», El nutricionista Emilio Blanco participó ayer en la jornada de deporte inclusivo organizada por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en la jornada del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y Paz, el inicio de un reto de 21 días con distintas actividades que terminará con la ruta de la cebra organizada por Aderle (Asociación de Enfermedades Raras de León). «Cuando oyes a los caballos galopar sabes que hay una carrera, pero nosotros somos cebras, los raros, que también galopamos». En la carrera, que se celebrará el 27 de abril, habrá espacio para corredores, andarines y sillas de ruedas.

Una de las actividades de deporte adaptado.ANGELOPEZ

Mientras Gemma García y Claudia Gordón, de Galería de Arte Cinabrio, dibujaban un mural para conmemorar la jornada, cinco usuarios de Centro de Referencia Estatal de San Andrés del Rabanedo participaban en juegos como la boccia, curling o handbikes. En el grupo estaba Mari Cruz Natal, de 57 años, que padece ataxia cerebelosa. «Cuando practico alguno de estos deportes me encuentro mejor de salud, más animada, me siento capaz de hacer cosas por mí misma y me evado de los problemas». Al otro lado del parque de la Era, Noemí Honrado Santos, responsable de las actividades deportivas y de ocio de Asprona, mostraba las ventajas de la Joelette, una silla de paseo que lleva una rueda para que las personas con discapacidad puedan hacer rutas de montaña portada por otros dos voluntarios. Asprona organiza dos rutas al año en las que dos usuarios utilizan estas sillas.

Urbano González participó en las actividades.C. Tapia

Urbano González no se perdió el acontecimiento deportivo. Ahora afectado por la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se refirió en todo momento a su «gen deportivo». Con un discurso escrito en una tablet y leído automáticamente por la máquina, Urbano recordó sus inicios en el deporte en el patio del colegio Quevedo, donde tres niños se burlaron de él por no querer fumar un porro, e hizo un repaso por su participación en el baloncesto o su primera posición en las oposiciones a bombero. «Todo se puede desmoronar en un segundo, pero se puede salir. Tardé un minuto en aceptar mi enfermedad gracias a mi gen deportivo. La familia del deporte no te abandona, recibo mucho cariño».

Exhibición de Kárate.ANGELOPEZ

Por el espacio de micrófono abierto pasaron Aderle, Amidown, Asprona, el CRE, Gerónimo Alonso Pito, el nutricionista Emilio Alonso y Urbano González. Pito, presidente del Atlético Trobajo y ligado durante cincuenta años al fútbol, recordó que el deporte es «primordial» para la salud y «esencial» para la discapacidad física «porque favorece la autonomía, la integración social y la superación».

La presidenta de Amidown, Mamen Pardo, madre Pablo Miguel Rodríguez, nadador con síndrome de Down, pidió políticas activas para los deportes inclusivos «que benefician a nivel físico y aumenta la autoestima».