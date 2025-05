Una casa con raíces

«Venía de una pesadilla y aquí he encontrado tranquilidad». La colombiana Milena es enfermera, tiene 35 años y desde hace seis meses vive en la Casa Hogar San Vicente de Paúl. La encontramos en la buhardilla, un espacio donde se refugia para meditar y dibujar, su gran pasión. Sobre la mesa tiene un dibujo trazado por ella con la cara de su padre. La Sociedad San Vicente de Paúl le ha concedido una plaza de larga duración en esta casa de León a la que recurren muchas personas en situación de calle que buscan un lugar de acogida, acompañamiento y arraigo. Antes de León, Milena vivió en Granada y está a la espera de arraglar los documentos que le permitan encontrar un trabajo y vivir con tranquilidad. «Salí de mi país por problemas de inseguridad. Aquí estoy muy bien, Sefi es un amor». Por esta casa situada en el centro de León, en la calle San Pedro, han encontrado un hogar provisional 546 personas desde que se abrió en 1996, el primer programa para personas sin hogar. Sólo en el año 2024 han convivido en ella 24 personas, 15 hombres y 9 mujeres, con 2.893 estancias.

Sefi, a la que todos los inquilinos de este recurso se refieren con palabras de afecto y cariño, es Josefina Herrero, trabajadora social y responsable de la gestión de una red de recursos sociales que la Sociedad San Vicente de Paúl pone a disposición de las personas en situación de exclusión. En esta red está el centro de acogida Calor y Café, abierto en 2004 y que ha facilitado cama y techo para dormir a 3.137 personas en situación de sinhogarismo en León. En 2024 durmieron bajo cubierto 227 personas, 177 hombres y 50 mujeres, que recibieron 4.516 atenciones.

Ejemplo de superación

«Si en noviembre me hubieran dicho que ahora estaría así no me lo hubiera creído. Estoy rehaciendo mi vida». El ponferradino Raúl Viñambres durmió por primera vez en Calor y Café el 25 de noviembre de 2024. «Me dieron una plaza para un mes, durante ese tiempo arreglé mis papeles y busqué trabajo. El 22 de diciembre los trabajadores sociales de quí me ofrecieron subir a la casa, que tenía una plaza. Vieron mi interés por arreglar mi situación y empezar una nueva vida. Ahora estoy estupendamente. Tengo mi llave para entrar y salir y me han dado mucha confianza. Hice un curso de carnicería y llevo una semana trabajando. Estoy muy contento y aprendo cada día. Soy puntual y muy responsable. Espero que no me falte el trabajo y por eso estoy muy animado. Me han dicho que puedo quedarme aquí hara que ahorre dinero y pueda alquilarme un piso».

Con motivo del Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), que este año celebra el 175 aniversario de su fundación en España, la entidad quiere visibilizar el trabajo que lleva a cabo diariamente en la ciudad de León, que desde hace 169 años acompaña y apoya «para transformar la vida de cientos de personas en situación de vulnerabilidad». Bajo el lema Tu abrazo cambia vidas, la sociedad destaca su trabajo en el arraigo y la permanencia en el entorno para la inclusión social. Desde la apertura de la Casa Hogar en 1996, han pasado por todos los recursos de la socedad 5.014 personas diferentes «cada una con una historia única, pero con el deseo de reconstruir su vida. Estamos para ayudar, no ponemos plazos. No todas las personas necesitan el mismo tiempo para regular su situación». Josefina Herrero destaca en todo momento la palabra «arraigo». «Las personas en situación de calle se pueden empadronar en esta casa y les ayudamos a arreglar la documentación que necesitan. Esta semana han venido muchas personas a empadronarse».

En el Centro de Día Concepción Arenal, recurso abierto en 2013 en acción conjunta con la Fundación Alimerka, se han atendido a 452 personas desde su apertura. En 2024 pasaron para tomar un café, ver la tele y tomar unas pastas 332 personas para cobijarse del duro invierno de León.

Otra de las herramientas disponibles por la SSVP en León es el servicio de emergencia social que desde su puesta en marcha ha atendido a 767 personas, 94 en 2024, 111 miembros familiares. En el servicio se proporciona asistencia administrativa y cobertura en empadronamientos desde el año 2015.

Las mujeres en riesgo de exclusión tienen prioridad en la sala Amelie, abierta en 2020. En 2024 atendieron a 82 mujeres que recibieron 190 atenciones.

Actividades en León

El 23 de mayo, con motivo del Día de la Sociedad San Vicente de Paúl, saldrán a la calle para visibilizar su labor y para invitar a más personas a sumarse como voluntarios, donantes o simpatizantes. Una jornada de puertas abiertas permitirá conocer de cerca los recursos.