Montero decepciona a leoneses con ELA

«Decepcionado» ante la respuesta «vaga» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control del Congreso al ser interpelada ayer por la diputada del PP de León, Ester Muñoz, sobre el retraso de la financión de la Ley ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Así lo manifiesta Nacho López Gil, médico de familia enfermo de ELA integrante del movimiento que los 21 de cada mes se concentran en Botines para reclaman la financiación de una ley aprobada por unanimidad hace seis meses.

La concentración de este miércoles coincidió con la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados en la que la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, la leonesa Ester Muñoz, preguntó por la falta de financiación de la Ley cuando se cumplen 200 días de su aprobación Montero afirmó, sin dar una respuesta concreta ni fechas, que el Gobierno acompañará a los pacientes y, «por supuesto», cumplirá con las «obligaciones presupuestarias», al tiempo que recordó que son las comunidades autónomas las «responsables de la totalidad» de la asistencia sanitaria de los pacientes.

«Tras oír a María Jesús Montero me he sentido decepcionado. Esperaba una respuesta más clara. Ella ha dicho que el Gobierno cumple sus compromisos, pero para nosotros, enfermos de ELA, es una respuesta vaga, porque cada día están muriendo pacientes por no tener recursos económicos suficientes para sufragar el gasto en cuidadores», asegura Nacho López, uno de los pacientes leoneses que ayer volvieron a concentrarse en Botines para reivindicar la financiación de la Ley. «El primer paso para la financiación de la tan ansiada financiación de la ley, que es la dotación económica, tiene que darlo el Gobierno. Ya han pasado más de seis meses desde la aprobación de la ley y no hemos visto ningún avance».

En el Congreso, Ester Muñoz reprochó a la vicepresidenta el desconocimiento de la disposición adicional cuarta de la Ley que establece que es la Administración General del Estado es quien tiene que dotarla económicamente. «Ustedes recaudan al día 1.600 millones de euros, pero no tienen 230 millones de euros al año para financiar la ley ELA», dijo.

Los pacientes leoneses esperan avances en la cumbre que se celebrará el 27 de mayo en Santander y piden a los gobiernos central y autonómicos «que se pongan a trabajar» en la formación de los cuidadores.