Manuela del Caño, neurocientífica: "La IA en el aula ayuda a un aprendizaje individual"

La inevitable explosión en las aulas de la Inteligencia Artificial (IA) puede ser un impulso para el aprendizaje individual y personalizado «y atender a la diversidad del alumnado en función de sus necesidades. La neurocientífica y profesora de educación musical en la Universidad de Burgos, Manuela del Caño Espinel, impartirá el 14 de junio en León un curso destinado a personal docente organizado por la Fundación Querer con la Fundación Cepa. La neurocientífica sostiene que con la IA se puede transformar la enseñanza, en especial en niños con trastornos neurológicos. «La ventaja más evidente del uso de la inteligencia artificial es generar herramientas, materiales educativos y situaciones de aprendizaje en un menor tiempo posible, que permita ser eficaz, pero hay otros resultados muy interesantes, como la educación personalizada y la atención a la diversidad. Cuando tienes tiempo para crear material de manera personalizada para los alumnos, se puede dedicar más tiempo a cada uno de ellos, eso que es muy difícil en las aulas con muchos alumnos, pero la Inteligencia Artificial permite adaptar y crear herramientas más específicas o mejorar el material para alumnos que lo puedan necesitar, una educación más personalizada». El curso es gratuito y está destinado a los futuros docentes «que tendrán que enfrenarse a esta herramienta, que crece a pasos agigantados y para la que no hay asignaturas específicas. Es más, actualmente se prohíbe esta herramienta para trabajar en muchos casos por desconocimiento. Tienen que saber cómo funciona y usarla en positivo».

Manuela del Caño defiende que «hay que romper ese muro» para aprovechar la inteligencia artificial para organizar actividades en las aulas adaptadas a las necesidades del alumnado en menos tiempo. Te permite plasmar la parte más creativa, pero que si no tienes habilidades no puedes llevar a la práctica».

El riesgo de la Inteligencia Artificial, hasta ahora, son los contenidos falsos. «Es importante saber cómo genera los contenidos la Inteligencia Artificial. Hay herramientas en abierto y otras no tanto. Por eso es importante que los docentes conozcan las que tienen más sesgos y tenerlo en cuenta. Esa es una manera de enseñarle a los alumnos los que se van a encontrar, y realizar actividades teniendo muy presente que es una herramienta, pero no va a quitar la labor de confirmar todos los datos».

Educación e investigación

La labor de la Fundación Querer se centra en la educación, la investigación y la concienciación sobre las enfermedades raras y la atención a niños con necesidades educativas especiales, promueve activamente la formación continua de los profesionales de la educación. Aunque este curso r no está centrado exclusivamente en la atención a la diversidad, su propósito de dotar al profesorado de herramientas innovadoras para la personalización del aprendizaje, la automatización de tareas y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, «con un impacto transversal que puede beneficiar especialmente a los estudiantes con diferentes ritmos, estilos y necesidades educativas específicas de apoyo educativo».

Del Caño ve como la Inteligencia Artificial evoluciona tan deprisa «que lo que hace pocos meses el ChatGPT hacía fatal hace pocos meses, en los que era imposible hacer una imagen con un texto, ahora lo hace muy bien. Esta herramienta mejorará con el tiempo y cada vez será más fiable». Y advierte, que lo más importante es que esos resultados de la IA se repasen «por la inteligencia humana, que es la que tiene que delimitar si los contenidos son fiables no no».

Tecnología en el aula

Aunque el uso de la tecnología en las aulas contribuye a generar conocimiento, asociaciones de padres y madres y centros educativos no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de retirar dispositivos como los móviles de las aulas y el riesgo de distracciones y pérdida de habilidades sociales y capacidad lectora y escritura. «Es una realidad que ocurre siempre. El colegio instala los dispositivos móviles para aumentar su valor. Al principio hay un auge y luego, como todo en la vida, tiene que adaptarse a su justa medida. Hay que saber cuánto de IA hay que incluir en las clases, encontrar un equilibrio, porque la IS es una herramienta, pero no es la única. Cualquier tecnología nos puede ayudar siempre que no pongamos todo en manos de esa tecnología».

Para la neurocientífica, el uso de la IA «va a beneficiar a los docentes para generar mejores materiales y más personalizados, que a su vez beneficiará al alumnado. Y el alumnado, a su vez, generará nuevas herramientas para ellos mismos y mejorar el aprendizaje, que será más rápido. Ofrece grandes oportunidades para mejorar la capacidad de adaptación del profesorado a contextos cada vez más diversos".

El curso es gratuito y se celebrará en Espacio Abierto, en la calle 19 de octubre, 8, el 14 de junio de 10.30 a 13.30 y es necesario inscribirse en el link: https://forms.gle/ecoQY9dmfV9bGU169.

La Fundación Querer se centra en la educación, la investigación y la concienciación de las enfermedades raras El curso se plantea para acercar a los educadores al uso responsable, crítico y ético de las nuevas tecnologías