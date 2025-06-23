Cuarenta muertes al año en León por caídas accidentales

Casi cuarenta personas (30) mueren al año en la provincia de León por caídas accidentales. Es uno de los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ayer publicó las causas de fallecimiento en el año 2024. En León fallecieron 6.064 personas el año pasado, un 3,2% más que el anterior.

Los tumores son la principal causa de muerte en la provincia. Por esta causa fallecieron 1.601 personas. El segundo problema de salud más importante y que causa má muertes son los problemas en el sistema circulatorio, que acabaron con la vida de 1.499 personas en León. Las complicaciones en el sistema respiratorio provocaron 780 decesos.

El covid llegó para quedarse. El año pasado fallecieron 110 personas como consecuencia del virus confirmado en las pruebas diagnósticas. Las complicaciones por el cirus de la gripe también mataron a 47 personas y otras 162 fallecieron por neumonías.

Además de las caídas accidentales, llama la atención en la estadística las muertes provocadas por las fracturas por osteoporosis. Por esta causa fallecieron 66 personas. Otras 29 decidieron quitarse la vida y se suicidaron y 47 murieron por ahogamientos.

Más de la mitad (51,8%) de las defunciones que se produjeron en Castilla y León durante el año 2024, se produjeron por tumores o enfermedades del sistema circulatorios, casi a partes iguales. Según el INE, durante el ejercicio pasado, se contabilizaron en la Comunidad, 28.512 fallecimientos, de los que 7.515 fueron provocados por tumores y 7.258 por dolencias del sistema circulatorios.

El INE pone de relieve un aumento de las defunciones el año pasado del 1,5 % en la Comunidad, con 14.390 hombres muertos frente a las 14.122 mujeres. Por provincias el número de fallecidos, bajó solo en Segovia (1.605) y Burgos (3.972), un 3,3 y un 2,3 %, respectivamente. Subió en Soria (1.147), un 5,4 %; en Palencia (2.084), un 4,7 %; en Salamanca 3.918), un 3,9 % en León (6.064), un 3,2 %; en Ávila (2.035), un 3%; en Valladolid (5.140), un 0,2%; y en Zamora (2.547), un 0,1%.

