León viste con orgullo los colores

Desfile de moda 'La diversidad nos une' organizado por Awen y la colaboración de Artymoda en Espacio Vías

Disfile de moda 'La Diversidad nos une'

Disfile de moda 'La Diversidad nos une'Virginia Moran

Carmen Tapia
Carmen TapiaCoordinadora de Sociedad
León

Un desfile de moda con diseños de Didesant, Irmas Atelier, Piruli Piruleta, Laura Lorenzo, Mister Dodo y She the Dragon puso el punto de creación y color a los actos organizados con motivo de la semana del Orgullo LGTBI+. El Espacio Vías se llenó de moda y model@s diversos en un desfile organizado por Awen con la colaboración de Artymoda. La actividad terminó con una actuación a cargo de la drag disidente Greta Legba. Los actos organizados por Awen continúan este jueves con un evento cultural y la entrega de premios del I Concurso de Microrrelato LGTBI+, con teatro y más actuaciones culturales en Espacio Vías a las 20.00 horas.

