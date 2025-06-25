León viste con orgullo los colores

Disfile de moda 'La Diversidad nos une'Virginia Moran

Un desfile de moda con diseños de Didesant, Irmas Atelier, Piruli Piruleta, Laura Lorenzo, Mister Dodo y She the Dragon puso el punto de creación y color a los actos organizados con motivo de la semana del Orgullo LGTBI+. El Espacio Vías se llenó de moda y model@s diversos en un desfile organizado por Awen con la colaboración de Artymoda. La actividad terminó con una actuación a cargo de la drag disidente Greta Legba. Los actos organizados por Awen continúan este jueves con un evento cultural y la entrega de premios del I Concurso de Microrrelato LGTBI+, con teatro y más actuaciones culturales en Espacio Vías a las 20.00 horas.