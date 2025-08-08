Todo León se calienta por encima de los 31º

Salvo Picos de Europa, toda la provincia de León registró este viernes temperaturas máximas por encima de los 31º en la segunda jornada de ola de calor de este mes de agosto. Y subiendo. Noromet anticipa para este fin de semana noches con mínimas tropiclaes por encima de los 20º. La AEMET situó la temperatura máxima en Ponferrada este viernes en 38,5º y 34,8º en La Virgen del Camino.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ante la ola de calor que se extenderá los próximos días, ha reforzado las medidas preventivas para paliar los efectos que las altas temperaturas producen en los miembros de los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad. De ahí que se haya intensificado la inspección a los centros residenciales y el seguimiento a los usuarios de la teleasistencia, entre otras medidas. Se trata de un conjunto de actuaciones de autoprotección que se han lanzado en cuatro direcciones, detalla el departamento autonómico a través de un comunicado. En primer lugar, se ha conformado un compendio de consejos y recomendaciones para las residencias y centros de día de Castilla y León, con el objetivo de que los usuarios, las familias y los profesionales «actúen de manera oportuna» ante estos episodios. Tales sugerencias, elaboradas en colaboración con la Agencia de Protección Civil y Emergencias, piden evitar salir a la calle entre las 12 del mediodía y las 18 horas, ingerir líquidos —sobre todo agua— sin esperar a que aparezca la sed, no realizar comidas copiosas ni abusar del alcohol, reducir la actividad física, descansar en espacios de sombra, usar ropa ligera, cerrar las ventajas y bajar las persianas durante el día y lo contrario durante la noche o conservar los alimentos perecederos en el frigorífico, entre otras.

La ola de calor que azota España desde el pasado día 3 se prolongará hasta al menos el próximo jueves 14, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha vuelto este viernes a modificar su estimación para la duración de este episodio. Esta predicción apunta a un descenso de temperaturas.

