La Junta recomienda evitar actividades de campamentos o clubes deportivos al aire libre en la provincia de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ante el episodio de contaminación por partículas que vive la provincia leonesa a causa de los incendios, recomienda a todas las personas y especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre, así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios o clubes deportivos, entre otros, no se desarrollen al aire libre. Por otro lado, se sugiere, también en la medida de lo posible, que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados. La Junta dispone de una web (serviciosjcyl) en la que se puede consultar la calidad del aire.