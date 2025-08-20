Crear oxígeno en el espacio

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Desde el comienzo de los viajes espaciales tripulados en la década de 1960, uno de los grandes retos de la exploración espacial ha sido producir oxígeno en el espacio. Ahora, un equipo científico ha encontrado una manera de hacerlo ligera, fácil y sostenible, con magnetismo.

El equipo, formado por investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia (Estados Unidos), la Universidad de Bremen (Alemania) y la Universidad de Warwick (Reino Unido), ha realizado una prueba de concepto que demuestra que la tecnología es capaz de producir una cantidad considerablemente mayor de oxígeno para los astronautas que los dispositivos actuales.

Los detalles del estudio se han publicado este lunes en Nature Chemistry.

Actualmente, los sistemas de soporte vital que se usan en la Estación Espacial Internacional (EEI) necesitan que los astronautas centrifuguen el agua para separar las burbujas de oxígeno e hidrógeno del líquido.

El método es eficaz pero también es pesado y mecánicamente complejo, lo que lo hace poco adecuado para misiones tripuladas al espacio profundo.

«Se podría pensar que extraer burbujas de gas de líquidos en el espacio es tan sencillo como abrir una lata de refresco aquí en la Tierra. Sin embargo, la falta de flotabilidad hace que el proceso de extracción sea increíblemente difícil», explica Álvaro Romero Calvo, profesor adjunto de Georgia Tech y coautor principal del estudio.

Para separar el agua en hidrógeno y oxígeno, los astronautas de la EEI utilizan electricidad (electrolisis). En la Tierra, los gases burbujean, alejándose de los electrodos pero en ingravidez, las burbujas se adhieren a los electrodos y permanecen suspendidas en el líquido.

Para sortear este problema y extraer el oxígeno, los sistemas de soporte vital de las naves espaciales usan centrifugadoras complejas, voluminosas que consumen mucha energía y requieren un mantenimiento frecuente.

Este sistema es poco práctico para las misiones espaciales profundas, en las que cada kilo de peso que lleva el equipo resulta crítico durante el lanzamiento y cada vatio en el espacio cuenta.

En el nuevo estudio, con la ayuda de imanes comerciales, los investigadores han desarrollado un sistema pasivo de separación de fases que aleja las burbujas lejos de los electrodos y las recoge en puntos designados.

El siguiente paso es validar aún más el sistema mediante vuelos suborbitales.