La ciencia tiene la llave maestra

La ciencia mueve el mundo. El desarrollo de tecnología será objeto hoy de la conferencia en la Fundación Merayo a cargo del leonés Alfredo Negro Albañil, licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Ciencias por la Universidad de León, a la que ha estado ligado durante 35 años. Negro Albañil abordará Los grandes avances de la ciencia actual en una conferencia que comenzará a las 20.00 horas en Santibáñez del Porma. «Los avances científicos han modificado profundamente nuestro modo de vida, en casi todos los casos para bien».

Ácido acetil salicílico, desarrolado em 1.987.DL

Entre los descubrimientos destacados está el que logró en 1.897 de Félix Hoffmann, que sintetizó el ácido acetil salicílico, uno de los diez medicamentos más utilizados en el mundo. Más tarde, Valentín Fuster, en el año 1980 se dio cuenta de que la aspirina previene y puede ayudar a solucionar el infarto de miocardio.

Para contextualizar el impacto de la ciencia en la salud humana basta con tener como referencia los 35 años de esperanza de vida media de los españoles en el año 1.900 a los más de 80 de la actualidad. Estos años ‘arrancados’ a la biología tienen nombre propio. Marie Sklodowska Curie descubrió la radiación, el polonio y el radio; la penicilina de Alexander Fleming en 1928 permitió generalizar los antibióticos en 1943, el hallazgo que más vidas ha salvado en el mundo o el avance de las vacunas, a partir del covid, con la próxima generación para el cáncer de pulmón.

Buzz Aldrin, mientras camina sobre la superficie de la Luna.EFE

La llegada del hombre a la Luna en 1969 permitió llegar a los años de internet o el correo electrónico, desarrollado por Ray Tomlinson en 1971 con el símbolo @, y puso un ojo en el universo, con el telescopio espacial James Webb.

El término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1956. Un paso más es la computación cuántica, que surge en 1981 cuando Paul Benioff expuso su teoría. En este campo destaca el científico leonés Sergio Boixo, líder del equipo científico de computación cuántica en Google.

En la búsqueda de nuevos combustibles destaca la apuesta por el hidrógeno verde. Naturgy y Enagás han presentado proyecto para La Robla y el Ministerio para la Transición Ecológica anuncia tres en Cubillos del Sil, La Robla y Villadangos del Páramo.

Sergio Boixo.Virginia Moran

El coche eléctrico, con 46.884 electrolineras, un 20% más que en 2024, 600.000 vehículos y un incremento de ventas del 46,7% da una idea de hacia donde se encamina el futuro, con la vista puesta en las tierras raras.