¿Cómo reclamar 1.920 euros por la pérdida de la maleta? En España desaparecen 4 millones al año

El verano de 2025 ha sido uno de los más caóticos en los aeropuertos españoles, marcado por huelgas, retrasos y largas colas en plena temporada alta. Además del tiempo perdido, los problemas con el equipaje se situaron entre las principales quejas de los pasajeros. Según el Convenio de Montreal, los viajeros pueden reclamar hasta 1.920 € por maleta en caso de pérdida, daños o retraso.

España registró 309,3 millones de pasajeros en 2024 (AENA), y en Europa se pierden, dañan o retrasan 12,3 maletas por cada 1.000 pasajeros (SITA Baggage IT Insights 2024). Esto equivale a casi 3,8 millones de equipajes afectados en España cada año, lo que representa miles de millones de euros en compensaciones potenciales.

“Los problemas con el equipaje son una de las experiencias más frustrantes para los pasajeros, y la mayoría nunca recibe lo que realmente les corresponde.”

“A menudo las aerolíneas no responden con la rapidez necesaria, complican el proceso o incluso ofrecen cantidades muy por debajo de los límites legales. Con nuestra nueva herramienta queremos cambiar eso, queremos que los viajeros conozcan sus derechos de forma sencilla y clara” afirma Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor, una plataforma que ya ha ayudado a más de 500.000 pasajeros en todo el mundo.

Anton Radchenko comparte las recomendaciones básicas para aquellos pasajeros que sufran incidencias con su maleta:

Actúa sin demora: pide un PIR en el mostrador si tu maleta no aparece o llega dañada.

Reúne pruebas: guarda recibos, billetes y cualquier documento relacionado.

Revisa tu seguro: algunas pólizas y tarjetas cubren incidencias, aunque con límites.

Conoce tus derechos: hasta 1.920 € por maleta perdida o dañada según el Convenio de Montreal.