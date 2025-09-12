Voluntarios del Dulce Nombre visitarán a personas solas en León

Del covid a la pandemia de soledad. La junta de seises de la Cofradía del Nuestro Padre del Dulce Nombre de Jesús Nazareno se organizó durante el confinamiento por el coronavirus para visitar a las personas asignadas a cada paso y se encontraron con la cruda realidad de la soledad no deseada. Ahora, la cofradía ha firmado un convenio con la asociación Cooperación Social Castilla y León (Banco de Voluntariado) para fomentar una base de voluntarios en la cofradía que visite a personas en situación de soledad no deseada o enfermas en la ciudad.

La colaboración se formalizó ayer en un acto en la capilla de Santa Nonia con la rúbrica del abad de la cofradía, Ignacio Tejera, el responsable de la bolsa social, Luis Labanda y el director del Banco de Voluntariado, José Ángel de Castro. Esta entidad ha puesto en marcha en Valladolid el programa ‘Te acompañamos’ y ahora lo hace en Palencia y en León.

El programa nace de la «conciencia de la fragilidad» y del propósito de «extender la obligación ética del cuidado de unos y otros de una manera muy universal en los ancianos», explicó De Castro.

La asociación, que está en trámite de convertirse en fundación de ámbito estatal con proyectos en Galicia y Asturias, trabaja en red con ayuntamientos, colegios de farmacéuticos y centros sociales. «La soledad es una pandemia que afecta a muchas personas y de un modo silencioso», subrayó.

Tanto la cofradía como la oenegé hicieron hincapié en el retorno que produce ejercer el voluntariado. «Se da, pero se recibe mucho más», señaló.

«Las farmacias, al igual que las parroquias, son uno de los vínculos más cercanos a esas personas que están solas y que en muchas ocasiones sienten una cierta vergüenza para confesarlo», apuntó Ignacio Tejeda.

Los centros de salud y los centros de acción social son otros puntos clave para llegar a las personas que sufren soledad no deseada, por lo que también firman convenios para trabajar en red con los equipos de Atención Primaria, tanto de salud como de servicios sociales.

«Un factor clave es que la persona acompañada es la confianza», apuntó el representante del Banco de Voluntariado.

«Le importo a alguien» o «Nadie me felicita la Navidad» son frases que escucha el voluntariado del programa ‘Te acompañamos’, que tiene entre 70 y 80 casos activos en Valladolid. La bolsa social de la hermandad tiene una treintena de personas que participan en labores de voluntariado.

Con el convenio esperan movilizar a más hermanos de entre los miles de afiliados con que cuenta en sus filas, para lo que difundirán las con una vez que se difunda a través de sus canales de comunicación interna, apuntó Luis Labanda.

El voluntario acompaña, saca a pasear en su caso y ofrece pequeños servicios. Pero no puede interferir en aspectos médicos, salvo para transmitir alguna información pertinente y tampoco desempeña las funciones del cuidador profesionales. «No cambiamos pañales ni administramos medicación, no invadimos las competencias del cuidador», subraya la asociación Banco de Voluntariado.

«Vamos a fomentar que los hombres participen más en el voluntariado», admitió Ignacio Tejera, dada la naturaleza exclusivamente masculina de la hermandad. Y es que el voluntariado, estadísticamente, es una dedicación con muchas más mujeres que hombres (65-45% en León).

«Como ha dicho Victoria Camps, el cuidado ha sido un rol femenino, pero ha llegado el momento en que los cuidados los asuman tanto mujeres como hombres, es un deber ético y moral universal», puntualizó el director de la asociación Banco de Voluntariado.

El gerente de Servicios Sociales, Juan Antonio Orozco, destacó la importancia del voluntariado en la sociedad actual y la cada vez más frecuente detección de problemas de soledad en los servicios sociales. «Hay muchas personas que nos piden ayuda en el día a día», admitió.



